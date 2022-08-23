انطلاقة قوافل تحسيسية لإنماء الحس المقاولاتي لدى الشباب القروي

هبة بريس

تتواصل منذ 15 غشت والى غاية 26 منه بإقليم تاونات سلسلة حملات وقوافل تروم انماء الحس المقاولاتي لدى الشباب القروي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 19 شتنبر 2018، وتنزيل برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ” محور دعم الحس المقاولاتي لدى الشباب”.

وتنظم هذه الحملات من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتاونات بشراكة مع مكتب الدراسات BETAF المكلف بتنزيل محور ريادة الأعمال والمؤسسة الإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المكلفة بتدبير وتسيير فضاء التوجيه ومواكبة الشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاونات ( منصة الشباب بتاونات).

وتروم هذه الأيام التحسيسية التواصل مباشرة مع شباب العالم القروي حاملي أفكار المشاريع وتمكينهم من استشارة خبراء في مجال ريادة الأعمال، كما تتطلع الى تطوير روح المبادرة وترسيخ وإنعاش الحس المقاولاتى ونشر ثقافة التشغيل الذاتي لدى شباب إقليم تاونات من خلال توفير خدمات الدعم التقني والمساعدة والمواكبة قبل وخلال وبعد إحداث مقاولاتهم.

وتستهدف هذه الحملة التحسيسية التي سيتم تنظيمها عبر مختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم 400 شاب وشابة تابعين للجماعات المذكورة.

وتجدر الإشارة الى أن الشطر الأول من سنة 2022 لمحور دعم الحس المقاولاتي لدى شباب إقليم تاونات مكن من مواكبة 421 من حاملي أفكار المشاريع وانتقاء 171 مشروعا تم عرضها على أنظار اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.

وموازاة مع هذه الحملة التحسيسية، أعلنت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتاونات عن مباراة أفكار مشاريع مفتوحة في وجه الشباب حاملي أفكار المشاريع وذلك في إطار تفعيل برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب- محور دعم الحس المقاولاتي لدى الشباب، إلى غاية 20 شتنبر 2022.

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