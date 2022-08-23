لجلب حظ الزواج.. نساء تفرشن الأرض بلباسهن الداخلي تحت أقدام المارة نواحي أسفي
محمد منفلوطي_هــــــبة بريس
كـــــــثُر الحديث، وتداول المتداولون صورا لنسوة وهن يرمين ملابسهن الداخلية ويفرشنها أرضا لتدوسها العربات وأرجل المارة من الرجال العزاب، قيل أنها في موسم البحيرات ثلاثاء بوكدرة نواحي آسفي، لعلها وحسب اعتقادهن، ستجلب لهن الحظ في الزواج والأيام الزاهية، ومنهن من وجدن فيها ضالتهن لتركيع أزواجهن.
طقوس تجرى أمام أعين المارة وفي واضحة النهار، تبقى وحسب رأي العديد من المهتمين، نابعة عن جهل هؤلاء النسوة اللواتي لازلن تائهات بين ثنايا التخلف والشرك والتعلق بخيوط الأمل التي لا تبقي ولاتذر، عنوانهن الأبرز أبشع الممارسات التي تعود إلى الأزمنة الغابرة في اعتقادهن أن هاته الخزعبلات هي السبيل الوحيد والأوحد لفك عقدهن التي لازمتهن طيلة حياتهن، ليجدن أنفسهن في آخر المطاف لقمة سهلة في فم آكلي المال الحرام من سحرة ومشعودين الذين يدعون قدرات خارقة في حل المشاكل بعدما استعصى الطب الحديث عن فك ألغازها، واستطاعوا بطرقهم الاحتيالية هاته فك شفراتها وشفرات أمراض مزمنة في اعتقادهم، فتحدث الركبان بكراماتهم وقدراتهم الخارقة وتحلق الجالسون على موائد السمر والسهر يتجاذبون أطراف الحديث حول خزعبلاتهم.
في غياب الوازع الديني وعدم استحضار قدرة وجلالة الخالق ومع انتشار الجهل، يبقى الباب مفتوحا امام هوى النفس والشيطان ليتمكن الأخير من بسط قبضته على العديد من النسوة ممن خالفن الشرع، اعتقادا منهن أن لهذه الطقوس القدرة على حل مشاكلهن، مما يدل على تغلغل مخلفات القرون الماضية والعهود الوثنية التي خلت في ذاكرة هؤلاء.
10 تعليقات
تعبير جاء في المقال يعبر عن جهل بالحياة الزوجية أكثر من هذه الممارسة السخيفة : التعبير هو ،
—ومنهن من وجدن فيها ضالتهن لتركيع أزواجهن.
ما معنى كلمة ” تركيع ” ؟
و هل كل زوج يعتبر ” راكعا ” لزوجته؟
مثل هاته العبارات لها مالها من معاني ” القدح ” في رابطة الزواج .
رغم أن هناك من يعتبر ( رجالا و نساء ) أن هذه الرابطة يجب أن تنتهي باستعباد و تسلط .لكن هناك أزواج ( couples) يعيشون لتربية الابناء و بناء الأسرة دون فكرة التحكم أو السيطرة .
أش هاد كاكا فالتعبير؟ ماذا تقول عن موسم املشيل حتى هو يتم عرض النساء بملابسهم كاملة للزواج؟ على الاقل بسبب ما قمن به تم نفض الغبار على هده المنطقة المنسية بالمغرب ، تخيل أن تصبح هاته القرية مزارا سياحيا في هدا الاسبوع من كل سنة! و ما سيجنيه مول الحانوت و الخضار و المقاهي ! أولا بان ليك غير السحر و الشعودة، الفقهاء تافقو و خرجو لعيالات فنهار واحد! مجهدين هادو.
مثل هؤلاء المشعوذات الساحرات من يمنع تساقط الامطار بالإضافة إلى اسباب اخرى..الخ
سلوكات تسيء لجمالية ونظافة المدينة مما يستوجب التصدي لها من طرف السلطات المحلية.
صاحب التعليق الأول أخضعته زوجته للتركيع ههههههه
الله يعز الحكام
ظاهرة تعطي صورة تسيء لثقافة المغرب والمغربيات لأنها تنم عن جهل وقلة إيمان بقضاء الله وقدرته.
أي جهل وأي تخلف تعبر عنه هذه الفئة التي تعتمد على الخرافات لتحقيق أهداف مصيرية في الحياة .
أين الإيمان بقضاء الله وقدره لتتشبث هؤلاء النسوة بهذه العادة المشينة كوسيلة لتحقيق هدف الزواج وأي زواج هذا الذي يبنى على معتقدات لا أساس لها من الصحة إنه الجهل بحد ذاته.
هذا أمر عادي أراه مثل الطواف على الكعبة ورمي الجمرات ولمس الحجر الأسود وأضحية العيد.لماذا لا تغيظكم مناظر الحجاج وهم ينفقون أموالا طائلة من أجل الجري والطواف على الحجر؟ الكل خرافة في خرافة فلا تقبلوا واحدة وترفظوا الأخرى ودعوا البشر يخرف كيف ما يشاء.تحياتي للخوريف
هل نحن في حاجة لمثل هده الاخبار
قبح الله سعي الناشر للخبر