طنجة.. العثور على جثتين متحللتين يستنفر السلطات الأمنية بالمدينة القديمة

هبة بريس – مكتب طنجة

عثر زوال اليوم الثلاثاء، على جثتين متحللة بأحد المنازل بحي دار البارود بالمدينة العتيقة بمدينة طنجة.

وأفادت مصادر عليمة ، انه قد عثر على الجثة معلقة بواسطة حبل ملفوف حول العنق ، فيما كانت الجثة الثانية ممدة على الارض وعليها اثار ضرب بواسطة الة حادة.

واستنفرت الواقعة المصالح الامنية التي فتحت تحقيقا لتحديد ملابساتها خصوصا وان فرضية الفعل الجرمي تبقى واردة .

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