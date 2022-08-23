طنجة.. العثور على جثتين متحللتين يستنفر السلطات الأمنية بالمدينة القديمة

2022-08-23 / 16:05
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هبة بريس – مكتب طنجة

عثر زوال اليوم الثلاثاء، على جثتين متحللة بأحد المنازل بحي دار البارود بالمدينة العتيقة بمدينة طنجة.

وأفادت مصادر عليمة ، انه قد عثر على الجثة معلقة بواسطة حبل ملفوف حول العنق ، فيما كانت الجثة الثانية ممدة على الارض وعليها اثار ضرب بواسطة الة حادة.

واستنفرت الواقعة المصالح الامنية التي فتحت تحقيقا لتحديد ملابساتها خصوصا وان فرضية الفعل الجرمي تبقى واردة .

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‫17 تعليقات

  3. كثرة القتل والفساد والسرقة واكل أموال الناس وسفك دماؤها .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

  4. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في المجرمين اللهم اغفر له وارحمه يارب العالمين ..

  5. حسبنا الله ونعم الوكيل اننا في زمان كثر فيها الوحوش البشرية التي لا ترحم البشر رحمتك يارب و سترك ..

  6. إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته وألهم ذويه الصبر والسلوان ..

  8. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل اللهم صبرا جميلا لاهله..

  9. لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم انتقم من المجرمين شر انتقام..

  15. نتمنى من القضاء ان يكون متشددا في الاحكام والحكم على الجاني او الجناة باقصى العقوبات ..

  17. اللهم. ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..

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