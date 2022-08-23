طنجة.. العثور على جثتين متحللتين يستنفر السلطات الأمنية بالمدينة القديمة
هبة بريس – مكتب طنجة
عثر زوال اليوم الثلاثاء، على جثتين متحللة بأحد المنازل بحي دار البارود بالمدينة العتيقة بمدينة طنجة.
وأفادت مصادر عليمة ، انه قد عثر على الجثة معلقة بواسطة حبل ملفوف حول العنق ، فيما كانت الجثة الثانية ممدة على الارض وعليها اثار ضرب بواسطة الة حادة.
واستنفرت الواقعة المصالح الامنية التي فتحت تحقيقا لتحديد ملابساتها خصوصا وان فرضية الفعل الجرمي تبقى واردة .
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
17 تعليقات
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
يجب فتح تحقيق لمعرفة سبب الوفاة ربما يكون تصفية حسابات ..
كثرة القتل والفساد والسرقة واكل أموال الناس وسفك دماؤها .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في المجرمين اللهم اغفر له وارحمه يارب العالمين ..
حسبنا الله ونعم الوكيل اننا في زمان كثر فيها الوحوش البشرية التي لا ترحم البشر رحمتك يارب و سترك ..
إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته وألهم ذويه الصبر والسلوان ..
للاسف اصبحنا في بلاد ترى المنكر ولا يستطيعون تغييره ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل اللهم صبرا جميلا لاهله..
لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم انتقم من المجرمين شر انتقام..
اللهم ارحمهم واغفر لهم يجب اغظاعهم للتحقيق لمعرفة سبب الوفاة..
نحن في زمان وما له من زمان القوي ياكل الضعيف انعدمت فيه الرحمة ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
سوف تعرف سبب الوفاة وتحديد هوية كل واحد منهم ..
اللهم احفظنا جميعا يارب العالمين زمن التسيب الظلم وقانون الغاب..
نتمنى من القضاء ان يكون متشددا في الاحكام والحكم على الجاني او الجناة باقصى العقوبات ..
يجب عودة الإعدام حيث كثر الفساد والطغاة والظالمين..
اللهم. ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..