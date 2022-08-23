استنزاف الثروات المائية في زمن الجفاف.. رجاءا فالوضع لايحتمل

محمد منفلوطي_ هبة بريس

ونحن نعيش على وقع شبح العطش نتيجة قلة التساقطات المطرية وانخفاض حاد في منسوب معظم السدود والوديان، ونحن نعيش على وقع أزمة عطش غير مسبوقة، تبقى المسؤولية مشتركة بين جميع المتدخلين مسؤولين ومواطنين لوضع اليد في اليد والعمل على ترشيد مياه الشرب، لاسيما وأن كثيرين لازالوا لم يستشعروا الخطر القادم ولم يتعاملوا مع الوضع بنوع من الحزم والمسؤولية، فترى البعض منهم يستنزف مياه الشرب والفرشة المائية عبر اطلاق العنان للأنابيب المطاطية سقيا لحدائق سكناهم وفيلاتهم الراقية دون حسيب ولارقيب، ومنهم من تراهم منهمكين في تنظيف وغسل سياراتهم الشخصية، والبعض الآخر منغمسا في تنظيف محلاتهم التجارية ومقاهيهم كل مساء استقبالا لزبنائهم….ضمن مشاهد تدمي القلب، حيث تتخذ هذه المياه المتدفقة شكل أخاذيذ بمحاداة الطوار.

ونحن نعيش على وقع شبح العطش وتداعياته المرعبة على البشر والشجر وباقي المخلوقات، بات لزاما التعامل مع الوضع بنوع من الحزم وتفعيل الدورية المشتركة التي عممتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال لاتخاذ التدابير الاستباقية لترشيد المياه…

في سياق الحديث عن هذا الموضوع، توصلت هبة بريس بصور كما تداولها نشطاء فايسبوكيون على صفحاتهم، لعطب على مستوى قنوات المياه الصالحة للشرب على مستوى جماعة اكدانة باقليم سطات، في استنزاف صارخ للثروة المائية نتيجة عطب بإحدى الانابيب المتوجهة صوب مدينة سطات بتراب الجماعة في اتجاه محطة الضخ المتواحدة بدوار اللواتة، حيث استمر العطب وتسرب المياه ليالي وأيام دون أن تتدخل الجهات المعنية لانقاذ الموقف، ما يتنافى ومضامين دورية وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت الموجهة للولاة وعمال الاقاليم المتعلقة بضرورة ترشيد المياه والعمل على الحيلولة دون استنزاف هذه الثروة الثمينة.

ورجحت مصادرنا أن يكون العطب ناجم عن تصرفات البعض من الفلاحين والكسابة ممن يعمدون غالبا إلى سقي مواشيهم عبر تخريب القنوات ومفرغات الماء، هذا في الوقت الذي طالب فيه حقوقيون من أبناء المنطقة بضرورة فتح تحقيق حول هذا الموضوع الذي تسبب في حرمان العديد من المواطنين من خدمات هذه المادة الحيوية في عز موجة الحر والجفاف وشح المياه، الأمر الذي ولد لديهم حالة من اليأس والاستياء من تدني الخدمات بهذه المادة الضرورية.

صيحات الساكنة وتدخلات المكتب المحلي للماء الصالح للشرب في أكثر من مرة، تبقى رهينة بالتفاتة إقليمية أو جهوية أو مركزية من أجل إيجاد حلول ناجعة لمثل كهذا مشاكل، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التطاول على الممتلكات وتخريب المنشآت.

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