إيقاف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم حول ظروف نشوب حريق غابة جبل مليتر بإفران

ع محياوي – هبة بريس

على إثر الحريق الذي شب يوم أمس الإثنين بغابة جبل مليتر بافران، تجندت عناصر سرية الدرك الملكي بأزرو تحت إشراف قائد السرية بفتح بحث قضائي معمق حول ظروف نشوب هذا الحريق، وتشخيص كل من يكون وراء ذلك.

وكشفت مصادرنا أن التحريات الأولية أفضت إلى إيقاف ثلاثة أشخاص مشتبه في تورطهم في الحادث، وتم إخطار الوكيل العام لدى استئنافية مكناس ليتم وضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال الأبحاث ليتأتى ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.

وأكد مصدرنا، أن النيابة العامة، تتابع مراحل التحريات والأبحاث الجارية من قبل الشرطة القضائية المختصة لسرية الدرك الملكي بأزرو تحت إشراف قائدها، وستتعامل بالصرامة والحزم اللازمين، مع كل مشتبه في تورطه في هذه النازلة، وكذا مع أي حالة مماثلة تستهدف تدمير الوعاء الغابوي ببلادنا، والتأثير تبعاً لذلك على التوازن البيئي، فضلاً عما يلحقه ذلك من أضرار فادحة بالأشخاص والممتلكات، وستتقدم بكل الملتمسات اللازمة للمحكمة من أجل العقاب المناسب لكل من ثبت ضلوعه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأكد مصدرنا، أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية ،رهن إشارة البحث الذي تجريه سرية الدرك الملكي بأزرو بإشراف من النيابة العامة المختصة.

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