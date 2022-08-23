صواريخ تستهدف مقر إدارة رئاسة جمهورية دونيتسك

هبة بريس ـ وكالات

أفادت وكالات أنباء دولية مقربة من روسيا بمقتل مدنيين ووقوع جرحى جراء استهداف القوات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، وسط مدينة دونيتسك ومقر إدارة رئاسة جمهورية دونيتسك.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، وفق ذات الوكالات: “خط آخر تجاوزه النظام الأوكراني، إنهم يستهدفون المدنيين ويقصفون وسط المدينة.. النظام المجرم الأوكراني يجب أن يعاقب بشدة”.

و نشرت ذات المصادر بعض المقاطع المصورة، أكدت من خلالها مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف أحياء وسط مدينة دونيتسك.

القصف استنادا لذات المصدر طال العديد من المباني السكنية بالإضافة إلى استهداف مباشر لمبنى ادارة رئيس الجمهورية، فيما لم يصب رئيس الجمهورية بأذى، كما طالت القذائف فندقا يقيم فيه الصحفيون.

*الصورة من الأرشيف

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