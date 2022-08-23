فاس.. بتنسيق مع “الديستي” إيقاف مشتبه فيه عرض شخصين للضرب بالسلاح الأبيض

2022-08-23 / 14:25
2

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 23 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض شخصين للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض أمام أحد المساجد بحي “سهب الورد” بمدينة فاس، لأسباب وخلفيات لازالت الأبحاث متواصلة بغرض تحديدها، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بضواحي منطقة “سيدي حرازم”.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمن البيضاء يحقق مع سبعة أشخاص يعملون بفندق متهمين بقتل سائح عربي

أمن البيضاء يحقق مع سبعة أشخاص يعملون بفندق متهمين…

2022-08-23 / 14:56
Photo of لليوم الثاني.. سلطات إفران تواصل إخماد حريق غابة جبل مليتر

لليوم الثاني.. سلطات إفران تواصل إخماد حريق غابة جبل…

2022-08-23 / 12:46
Photo of الاستيلاء على أزيد من 3 ملايين في عملية سطو على وكالة لكراء السيارات بتتغير

الاستيلاء على أزيد من 3 ملايين في عملية سطو…

2022-08-22 / 23:29
Photo of ثروة التهريب الدولي للمخدرات تقسم قادة “جبهة البوليساريو”

ثروة التهريب الدولي للمخدرات تقسم قادة “جبهة البوليساريو”

2022-08-22 / 22:51
Photo of طنجة : مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين إثر انهيار سقف مقهى(صور)

طنجة : مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين إثر انهيار…

2022-08-22 / 22:43
Photo of أفعى تنهي حياة شخص بمراكش وملف نقص الأمصال يعود الى الواجهة

أفعى تنهي حياة شخص بمراكش وملف نقص الأمصال يعود…

2022-08-22 / 22:31
Photo of أقراص الاجهاض المهربة ترسل سيدة وشريكها سجن سطات‎‎

أقراص الاجهاض المهربة ترسل سيدة وشريكها سجن سطات‎‎

2022-08-22 / 22:18
Photo of سلا : شريط فيديو يوثق لاعتداء ” لص” على سيدة بواسطة ” سيف”

سلا : شريط فيديو يوثق لاعتداء ” لص” على…

2022-08-22 / 21:08
Photo of بوجدور : انقلاب قارب للهجرة السرية على متنه حوالي 56 مهاجرا سريا

بوجدور : انقلاب قارب للهجرة السرية على متنه حوالي…

2022-08-22 / 20:18
Photo of بني ملال.. الأمن يحقق في وفاة شاب أضرم النار في جسده

بني ملال.. الأمن يحقق في وفاة شاب أضرم النار…

2022-08-22 / 13:13

‫2 تعليقات

  1. يجب على الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة فاس محاربة هؤلاء العصابات الإرهابية المسلحة بالأسلحة البيضاء بتوقيفهم فوراً وتقديمهم إلى العدالة لمحاكمتهم بالحكم المستحق..

  2. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هل نحن في بلد الاجرام ام بلد إسلامي ومتسامح ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق