مسؤول عكسري أمريكي: “المغرب يتوفر على جيش ذي قدرة ومهنية عاليتين”

2022-08-23 / 13:47
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هبة بريس ـ وكالات

زار تودر واسموند القائد العام لفرقة العمل بجنوب أوروبا-إفريقيا التابعة للجيش الأمريكي، القارة الإفريقية عبر بوابة المغرب للمرة الأولى وذلك منذ توليه منصبه في يوليو المنصرم.

والتقى اللواء واسموند خلال هذه الزيارة بالجنرال الفاروق بلخير، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية قائد المنطقة الجنوبية.

وقالت السفارة الأمريكية في الرباط في بيان لها إن “اللقاء بين الطرفين تم تخصيصه لمناقشة القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الرباط وواشنطن”.

وقال واسموند إن “المغرب يتوفر على جيش ذي قدرة ومهنية عاليتين، ويساهم بفعالية في معالجة التهديدات الأمنية الجهوية برؤية وقيادة بارزتين”.

وأضاف أن “الجيش الأمريكي يبقى ملتزما بالعمل مع شركائه الأفارقة حول أولوياتهم، ومواصلة تنسيق التدريب والعمليات في مجال التعاون الأمني على الصعيد القاري”.

وشدد على أن “الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية وقارة أوروبا له ارتباط وثيق بالأمن في إفريقيا”.

ولفت إلى أن “التنسيق مع الشركاء الأفارقة والأوروبيين، وكذا مع فرق العمل التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية التي تشتغل بالبلدان المعنية، أمر حيوي في إطار مواصلة تعزيز العلاقات ودعم الأمن الإقليمي”.

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‫4 تعليقات

  1. علي الجيش الأمريكي العمل على الاطاحة بالنظام العسكري الارهابي الجزائري الدي أسس الإرهاب في شمال أفريقيا مند العشرية السوداء والدي لازال يموله ويمده بالسلاح سواء تعلق الأمر بليبيا او تونس او مالي او المنظمة الإرهابية المسماة البوليزاريو وكدا جلب إيران ومرتزقة الفاكنر الروسية الى المنطقة.

  3. الجيش القوي يكمل قوة ومكانة أي بلد باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار والأمن.

  4. نهج المغرب إستراتيجية ذكية ترمي لتقوية الجيش وذلك بمجموعة من الاتفاقيات والتعونات وتبادل للتجارب مع دول أخرى .

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