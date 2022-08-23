وفد رسمي يستقبل أطفال القدس المشاركين في المخيم الصيفي بالمغرب

هبة بريس ـ متابعة

استقبل عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مساء أمس الإثنين، مرفوقا بجهان الخطابي، نائبة الرئيس، بمقر مجلس الجهة بطنجة، أطفال القدس المشاركين في الدورة 13 للمخيم الصيفي في المغرب، تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي أطلق عليها دورة “الانبعاث”.

ورحب عمر مورو، في كلمة له بالمناسبة، بالأطفال المقدسيين، وإدارة وكالة بيت مال القدس الشريف، وشكرهم على اختيارهم لزيارة مقر الجهة بطنجة، كما نوه بالعلاقة الأخوية التي تربط الشعب المغربي بالشعب الفلسطيني، و بالدعم الموصول الذي يوليه جلالة الملك للقدس الشريف، ولصمود ساكنته من الفلسطينيين للحفاظ على معالمه الإسلامية والعربية.

كما نوه ممثل الوفد المقدسي بالدعم الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله للقدس و لساكنته، من خلال وكالة بيت مال القدس، و كذا لحرص جلالته على استضافة، كل سنة ومنذ 13 سنة، للأطفال المقدسيين في مخيم منتظم داخل المملكة المغربية.

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