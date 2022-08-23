الجنرال بلخير يستقبل أحد كبار مسؤولي الجيش الأمريكي في زيارته الأولى لإفريقيا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استقبل الجنرال بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، اللواء طود ر. واسموند خلال زيارته الأولى لأفريقيا كقائد عام جديد لقوة مهام جنوب أوروبا التابعة للجيش الأمريكي.

و نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالمغرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا من استقبال الجنرال بلخير للمسؤول العسكري الأمريكي الرفيع المستوى ، معلفة على ذلك بعبارة: إنها أول زيارة له لإفريقيا كقائد عام جديد.

و تأتي الزيارة التي يقوم بها للمغرب، المسؤول العسكري الأمريكي ، اللواء طود رواسموند، القائد العام لقوة التدخل التابعة للجيش الأمريكي بجنوب اوروبا و بإفريقيا، لما يمثله التعاون بين البلدين من أهمية للأمن و للاستقرار بالمنطقة.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها إن “اللقاء بين الطرفين تم تخصيصه لمناقشة القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الرباط وواشنطن”.

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