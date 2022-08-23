جمعية حقوقية تطالب جماعة وجدة بإيجاد حل لانتشار الكلاب الضالة

هبة بريس _ وجدة

أصبحت الكلاب الضالة منتشرة بشكل كبير بشوارع و أزقة مدينة وجدة، وتهدد الأمن الشخصي والسلامة البدنية للساكنة.

وفي هذا الصدد، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لفرع وجدة بلاغا بالخصوص، حيث تتابع بقلق شديد الانتشار الواسع والمكثف الكلاب الضالة بمجموعة من أحياء وأزقة وشوارع المدينة، وهو ما بات يشكل مسا مباشرا بحق ساكنة وجدة في الأمان الشخصي والسلامة البدنية كما هو متعارف عليه في مجموع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها أساسا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويضيف البلاغ ذاته، بناءا عليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب المجلس الجماعي للمدينة وكذا السلطات المحلية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إيجاد الحلول المناسبة والممكنة لهاته المعضلة التي أضحت تهدد سلامة المواطنين.

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