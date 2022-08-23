جمعية حقوقية تطالب جماعة وجدة بإيجاد حل لانتشار الكلاب الضالة
هبة بريس _ وجدة
أصبحت الكلاب الضالة منتشرة بشكل كبير بشوارع و أزقة مدينة وجدة، وتهدد الأمن الشخصي والسلامة البدنية للساكنة.
وفي هذا الصدد، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لفرع وجدة بلاغا بالخصوص، حيث تتابع بقلق شديد الانتشار الواسع والمكثف الكلاب الضالة بمجموعة من أحياء وأزقة وشوارع المدينة، وهو ما بات يشكل مسا مباشرا بحق ساكنة وجدة في الأمان الشخصي والسلامة البدنية كما هو متعارف عليه في مجموع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها أساسا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويضيف البلاغ ذاته، بناءا عليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب المجلس الجماعي للمدينة وكذا السلطات المحلية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إيجاد الحلول المناسبة والممكنة لهاته المعضلة التي أضحت تهدد سلامة المواطنين.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0
2
4 تعليقات
السلام
الكلاب الضالة لم تعد تطرح مشكلة على العموم ان هناك من يطعمها و يرويها و هي تقوم بواجب الحراسة تلقائيا للسيارات المركونة امام المنازل و لا تاذي احدا الا اذا رماها بالحجارة …..
القضية في الحمير و البغال المربوطة في ساحات عمومية هي اصلا كانت حدائق
و المثال على ذلك فيلاج هكو و فيلاج بكاي الضيف
بين تجزئة الشروق و فيلاج البكاي الضيف حديقة تم غرسها باشجار باهضة الثمن و اتى اصحاب الحمير و البغال و اجهزوا على كل شيء
و الملاحظ للعيان ان حصانا مربوط منذ بداية شهر يوليوز تحت اشعة الشمس 24/24 ساعة ليلا و نهارا و لا احد يحرك ساكنا
آفة الكلاب الضالة و انتشارها ليلا في مجموعات تنشر الرعب و تؤرق الساكنة من كثرة النباح وسط الليل بحي تاركة بمراكش و المجموعات السكنية كالصفصاف و صوفيا و …يستوجب تدخل السلطات المختصة. تجول الميخالة مع مجموعات من الكلاب ليلا يزيد من تأزم الوضع.
المبكي في هذه البلاد ان الناس تدعي الاسلام ، وهو بريء منهم ، لا ن الله لا يحب الفساد . البلاد كانها مستنقع لا مسؤول و لا حكومة و لا المنتخبين . كيف نترك الكلاب الضالة تصول و تجول و تهجم الناس في بعض الاحيان و هي مسعورة ( موت الفرنسية في اكادير و كذالك شاب في طنجة) لا يجب ان يترك الكلاب تجول في المدن ، يجب القضاء عليها كاملا ، ان من يحب الفساد ما هو الا خنزير يحب العيش في الاوساخ . لقد قمت بزيارة بعض المدن ، و الله ان الساكنة في هذه المدن لا يهمها الا الاكل و الشرب مثل الانعام و يرمون المخلفات في الطرقات كانهم سيسكنون نهار واحد في تلك المدن و الشوارع . هذا فساد الناس ولا يبالون ابدا ، المسؤل نائم . قال الله في كتابه العزيز : ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايد الناس . نعم انها الناس و الانس الذي لوث الشوارع و المدن و ليس الجن .هل ينتظرون ان ينزل من السماء من ينظف الاوساخ و قدراتكم ايها البشر . تبا لمن ليس له عقل .
المشكل في وجدة لاشغل وكل شيء باهض التمن وكل تاجر يبيع بالثمن الذي يريد واستعمروا كل طرقات المدينة للمشي فلايمكن المشي في السوق ولا بين المتاجر كل الشعب يبيع وكل تاجر استعمر حافة رصيف متجره مملوء بمبيعاته فلا يمكنك ان تمش امام متجره والبلدية نائمة في سيارات الدولة التي تستعملها للاستجمام عائلة مسؤولي البلدية
اما البعيوي لا يفعل شيئا للشعب وجدة العاطل فقط يهتم بتجارته الغير القانونية وتحت الطاولات
نريد مسؤولا يهتم بوجدة ينظفها من الكلاب والحمير والبغال وفوضى التجار
نريده يهتم بالشغل ويشغل شباب وجدة وكفا من الكسل والنوم ولا مبالات بشعب وجدة