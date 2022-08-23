المديرية العامة للأمن الوطني تعزي أسرة الراحل عبد الحق الخيام
هبة بريس ـ الدار البيضاء
نعت المديرية العامة للأمن الوطني عبد الحق الخيام المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا ب”البسيج” و قدمت واجب العزاء لأسرته.
و نشرت الصفحة الرسمية ل “DGSN” بموقع تويتر تغريدة جاء فيها: “تنعي مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والي الأمن عبد الحق خيام، الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء”.
و أضافت DGSN في ذات التغريدة: “وتبتهل إلى المولى عز وجل أن يتقبله في عداد المنعم عليهم بجنات النعيم، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء”.
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7 تعليقات
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته آمين يارب ورزق اهله الصبر والسلوان آمين يارب العالمين
الله يرحمو مسكين من خيرة رجال البلاد . خبر مؤسف فعلا
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته آمين يارب العالمين ورزق اهله الصبر والسلوان
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ورزق اهله الصبر والسلوان آمين يارب العالمين
رحم الله الفقيد، لقد كان رجلا في زمن قل فيه الرجال.
رحم الله الفقيد وجازاه الله بالجنة فقد قدم خدمات جليلة للوطن والمواطنين حيث جنبنا مآس كثيرة كانت تقبع في الظلام. إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحمه الله واسكنه فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون