المديرية العامة للأمن الوطني تعزي أسرة الراحل عبد الحق الخيام

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نعت المديرية العامة للأمن الوطني عبد الحق الخيام المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا ب”البسيج” و قدمت واجب العزاء لأسرته.

و نشرت الصفحة الرسمية ل “DGSN” بموقع تويتر تغريدة جاء فيها: “تنعي مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والي الأمن عبد الحق خيام، الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء”.

و أضافت DGSN في ذات التغريدة: “وتبتهل إلى المولى عز وجل أن يتقبله في عداد المنعم عليهم بجنات النعيم، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء”.

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