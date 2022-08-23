الميراوي يجتمع مع نقابة أساتذة التعليم العالي للنظر في زيادة الأجور
هبة بريس ـ الدار البيضاء
دخول جامعي ساخن على ما يبدو ينتظر جامعات المغرب و ذلك في ظل التجاذب الذي يطبع علاقة النقابة الوطنية للتعليم العالي مع الوزارة الوصية و النقاط الخلافية الكبيرة في الملف المطلبي.
و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سيجتمع في الأيام القليلة المقبلة مع ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي لتقريب وجهات النظر.
و يتوقع أن يكون ملف مشروع النظام الأساسي الموضوع الأهم و الرئيسي على طاولة اللقاء الذي سيجمع الميراوي بممثلي أساتذة التعليم العالي و خاصة النقطة المتعلقة بالزيادة في الأجور.
و بالرغم من المؤشرات الإيجابية التي استبقت اللقاء المزمع عقده بمقر الوزارة السالفة الذكر، غير أن تلويح أساتذة التعليم العالي بخوض سلسلة من الأشكال النضالية و الاحتجاجية التصعيدية قد يؤزم الخلافات و يزيد من حدة الاحتقان قبل أسابيع قليلة من الدخول الجامعي.
2 تعليقات
بكل صراحة وبضمير وطني وحفاظا على هيبة وشرف ورمزية الجامعة، نطلب من شرفاء الكليات والمعاهد العليا والأكاديمية والجامعية أن يقدموا أسبابا مقنعة للزيادة في الأجور، كل بلاد الدنيا تحدد الأجور في جميع القطاعات العمومية والخاصة حسب مردودية وجودة العمل والقيمة المضافة للدراسات العليا والبحث العلمي والثقافي والأكاديمي، ودون الدخول في معضلات البحث والنشر والمستوى الحقيقي للمنتوج الجامعي احيلكم فقط على هزالة وضعف كفاءة البحوث كما ونوعا، دون أن نعمم لوجود استثناءات، كما أكدت على ذلك منشورات المندوبية السامية للتخطيط وكذا التصنيف العالمي المخجل لجامعاتنا دون استحضار الظواهر المخزية والأخلاقية لبعض المدرسين…
لم يسبق آن نشرت هذه المادة، لكن يبدو انكم ترفضون لغة الحقيقة الصادمة والمرة