الميراوي يجتمع مع نقابة أساتذة التعليم العالي للنظر في زيادة الأجور

2022-08-23 / 11:06
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

دخول جامعي ساخن على ما يبدو ينتظر جامعات المغرب و ذلك في ظل التجاذب الذي يطبع علاقة النقابة الوطنية للتعليم العالي مع الوزارة الوصية و النقاط الخلافية الكبيرة في الملف المطلبي.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سيجتمع في الأيام القليلة المقبلة مع ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي لتقريب وجهات النظر.

و يتوقع أن يكون ملف مشروع النظام الأساسي الموضوع الأهم و الرئيسي على طاولة اللقاء الذي سيجمع الميراوي بممثلي أساتذة التعليم العالي و خاصة النقطة المتعلقة بالزيادة في الأجور.

و بالرغم من المؤشرات الإيجابية التي استبقت اللقاء المزمع عقده بمقر الوزارة السالفة الذكر، غير أن تلويح أساتذة التعليم العالي بخوض سلسلة من الأشكال النضالية و الاحتجاجية التصعيدية قد يؤزم الخلافات و يزيد من حدة الاحتقان قبل أسابيع قليلة من الدخول الجامعي.

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