أسود عموتة يواجهون اليوم منتخب “جامايكا” في الأراضي النمساوية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أنهى المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم استعداداته لخوض المباراة الودية المبرمجة عشية اليوم أمام منتخب جامايكا ضمن الدوري الودي الذي ينظم بالملاعب النمساوية.

و ستواجه كتيبة الحسين عموتة منتخب جمايكا في ثاني المباريات الودية للمنتخب الوطني المحلي منذ حلوله بالنمسا و ذلك بعد أن تعادل أمام المنتخب القطري بهدفين لمثلهما.

و ألغت اللجنة المنظمة لدوري النمسا المباراة الثالثة التي كان متوقعا أن تجمع الأسود المحلية بمنتخب غانا، بسبب تعذر حضور المنتخب الأخير، و تدخل هاته المباريات الاستعدادية للمنتخب المحلي ضمن التحضير لكأس إفريقيا “شان 2023”.

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