سابقة.. شاب مصري رسبت خطيبته فأحرق مدرستها انتقاما لها

هبة بريس ـ متابعة

كل يوم نتفاجأ بخبر مثير و غير مسبوق في دولة مصر، و هاته المرة من خلال خبر إحراق شاب مصري لمدرسة انتقاما لرسوب خطيبته.

و في التفاصيل، أفادت مصادر إعلامية أن شابا مصريا رسبت خطيبته فأحرق المؤسسة التعليمية التي تتابع فيها دراستها و ذلك انتقاماً لها من قرار هيئة التدريس بترسيبها.

و أفادت ذات المصادر أن النار أتت على كامل ملفات الطلبة وغرفتي المدير والإداريين، و هو ما دفع سلطات مصر لفتح بحث قضائي في النازلة.

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