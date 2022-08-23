سابقة.. شاب مصري رسبت خطيبته فأحرق مدرستها انتقاما لها
هبة بريس ـ متابعة
كل يوم نتفاجأ بخبر مثير و غير مسبوق في دولة مصر، و هاته المرة من خلال خبر إحراق شاب مصري لمدرسة انتقاما لرسوب خطيبته.
و في التفاصيل، أفادت مصادر إعلامية أن شابا مصريا رسبت خطيبته فأحرق المؤسسة التعليمية التي تتابع فيها دراستها و ذلك انتقاماً لها من قرار هيئة التدريس بترسيبها.
و أفادت ذات المصادر أن النار أتت على كامل ملفات الطلبة وغرفتي المدير والإداريين، و هو ما دفع سلطات مصر لفتح بحث قضائي في النازلة.
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