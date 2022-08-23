سابقة.. شاب مصري رسبت خطيبته فأحرق مدرستها انتقاما لها

2022-08-23 / 10:18
0

هبة بريس ـ متابعة

كل يوم نتفاجأ بخبر مثير و غير مسبوق في دولة مصر، و هاته المرة من خلال خبر إحراق شاب مصري لمدرسة انتقاما لرسوب خطيبته.

و في التفاصيل، أفادت مصادر إعلامية أن شابا مصريا رسبت خطيبته فأحرق المؤسسة التعليمية التي تتابع فيها دراستها و ذلك انتقاماً لها من قرار هيئة التدريس بترسيبها.

و أفادت ذات المصادر أن النار أتت على كامل ملفات الطلبة وغرفتي المدير والإداريين، و هو ما دفع سلطات مصر لفتح بحث قضائي في النازلة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إمام الحرم المكي السابق” يرتدي الجينز ويقود دراجة “هارلي”

إمام الحرم المكي السابق” يرتدي الجينز ويقود دراجة “هارلي”

2022-07-17 / 15:02
Photo of صادم.. عرضت رضيعها للبيع لإجراء عملية تجميل على أنفها

صادم.. عرضت رضيعها للبيع لإجراء عملية تجميل على أنفها

2022-07-12 / 14:08
Photo of الناظور .. توقيف ثلاثيني متورط في إعداد ورشة سرية للكحول بعلامات مزيفة

الناظور .. توقيف ثلاثيني متورط في إعداد ورشة سرية…

2022-05-31 / 23:37
Photo of انتخاب بريطاني من أصل مغربي عمدة لوستمنستر

انتخاب بريطاني من أصل مغربي عمدة لوستمنستر

2022-05-13 / 20:01
Photo of الأردن.. السجن والغرامة “لكل من حاول الانتحار”

الأردن.. السجن والغرامة “لكل من حاول الانتحار”

2022-04-26 / 13:13
Photo of صورة.. ما يلفت انتباهك أولاً يحدد طبيعة علاقاتك العاطفية!

صورة.. ما يلفت انتباهك أولاً يحدد طبيعة علاقاتك العاطفية!

2022-04-23 / 12:12
Photo of الهند.. الشرطة تعتقل 4 أشخاص اغتصبوا وقتلوا وأكلوا “سحلية”

الهند.. الشرطة تعتقل 4 أشخاص اغتصبوا وقتلوا وأكلوا “سحلية”

2022-04-22 / 13:06
Photo of ألمانيا تدعو مواطنيها للتقليل من الاستحمام!

ألمانيا تدعو مواطنيها للتقليل من الاستحمام!

2022-04-15 / 15:32
Photo of اكتشف شخصيتك.. هل ترى رجلاً يركض نحوك أم يهرب منك؟

اكتشف شخصيتك.. هل ترى رجلاً يركض نحوك أم يهرب…

2022-04-11 / 16:45
Photo of هندي يعود إلى منزله بعد مرور 24 ساعة على دفنه

هندي يعود إلى منزله بعد مرور 24 ساعة على…

2022-04-08 / 11:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق