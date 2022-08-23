بعد تداول مقطعه.. أمن سلا يلقي القبض على سارق علامة “قف”

هبة بريس ـ الرباط

في إطار تفاعلها مع ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، و بعد تداول مقطع لشاب يظهر من خلاله و هو يحمل على متن دراجته إحدى علامات التشوير الطرقي، بادرت عناصر الأمن الوطني لفتح تحقيق في الموضوع.

و تمكنت عناصر الأمن الوطني بسلا من تحديد هوية سارق علامات التشوير العمومية بمنطقة قواس البرج بمقاطعة المريسة، ليتم بعد ذلك توقيفه و اعتقاله.

و ظهر الفاعل الموقوف من طرف عناصر الأمن و هو يحمل علامة “قف” بشكل دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتوقيفه حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه سرقة علامات التشوير الطرقي و التي قد تكون سببا في عدد من حوادث السير المميتة.

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