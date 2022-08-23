بعد تداول مقطعه.. أمن سلا يلقي القبض على سارق علامة “قف”
هبة بريس ـ الرباط
في إطار تفاعلها مع ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، و بعد تداول مقطع لشاب يظهر من خلاله و هو يحمل على متن دراجته إحدى علامات التشوير الطرقي، بادرت عناصر الأمن الوطني لفتح تحقيق في الموضوع.
و تمكنت عناصر الأمن الوطني بسلا من تحديد هوية سارق علامات التشوير العمومية بمنطقة قواس البرج بمقاطعة المريسة، ليتم بعد ذلك توقيفه و اعتقاله.
و ظهر الفاعل الموقوف من طرف عناصر الأمن و هو يحمل علامة “قف” بشكل دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتوقيفه حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه سرقة علامات التشوير الطرقي و التي قد تكون سببا في عدد من حوادث السير المميتة.
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22 تعليقات
هناك من يضعوها تحت الأشجار التي تغطيها اغصانها مما تؤدي إلى عدم رؤيتها لدى السائق ؛ وهذا ما جعل هذآ الشخص يقوم بنزعها من ذالك المكان الغير المناسب هههههههههههه ….
المسؤولية تعود حتما للجميع لأن الكل يتحملها وبالاخص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ..كل راع وكلكم مسؤول عن رعيته وانتهى الكلام…