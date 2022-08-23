بعد تداول مقطعه.. أمن سلا يلقي القبض على سارق علامة “قف”
هبة بريس ـ الرباط
في إطار تفاعلها مع ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، و بعد تداول مقطع لشاب يظهر من خلاله و هو يحمل على متن دراجته إحدى علامات التشوير الطرقي، بادرت عناصر الأمن الوطني لفتح تحقيق في الموضوع.
و تمكنت عناصر الأمن الوطني بسلا من تحديد هوية سارق علامات التشوير العمومية بمنطقة قواس البرج بمقاطعة المريسة، ليتم بعد ذلك توقيفه و اعتقاله.
و ظهر الفاعل الموقوف من طرف عناصر الأمن و هو يحمل علامة “قف” بشكل دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتوقيفه حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه سرقة علامات التشوير الطرقي و التي قد تكون سببا في عدد من حوادث السير المميتة.
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المجموع 3 آراء
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22 تعليقات
لا يصلح لهذا القوم الا مثل صدام حسين رحمه الله مع دنب البقر ، ليس عندهم احترام لاي شيء في دماغهم .
الغش مفتعل والصفقات تاخد بعين الاعتبار الإصلاح الدائم والخالد!حيث يسهل نزع اللوحات بمفتاح البراغي العادي؟؟في حين يتطلب الأمر التلحيم مع العمود الأرضي..!؟ الأمر شانه شان اعمدة الكهرباء وعملية غرس الأشجار الصبيانية والنخيل الميت…انه الفساد المتعالي في الاحتقار ونهب المال العام اللذي هو مال الشعب الغبي؟؟؟
يجب معاقبته باقصى عوقبة ممكنة لأنه بهذه التصرفات الرذيلة والافعال اللاخلاقية الإجرامية يسبب في حوادث السير ..
الحل الأفضل هو وضع كاميرات المراقبة من أجل حماية علامات التشوير الطرقي من السرقة…
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم في حوادث السير..يجب على السلطات الأمنية أن لا تتراحم معهم وتحكم عليهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
السرقة لاتتعلق بالتشوير الطرقي وإنما في الأواني الأخيرة كثرت بكثرة سرقة الأسلاك النحاسية الكهربائية وكذا الأشجار والنباتات وكل هذآ راجع إلى عدم مراقبة مشددة ولا أحد يحرك ساكنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
الغش في بنيتها وتركيبها لهذا يسهل على السارق بنزعها بسهولة هههههههههههه
من المؤسف الشديد أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أن تقوم بتركيب العلامات التشوير الطرقي بالغش مما يسهل عملية السرقة بسهولة وهذا دليل على ارتفاع ساروخي المستمر في حرب الطروق.
تقريبا خارج المدن نجد قلة العلامات التشوير الطرقي مما يؤدي إلى بعض السائقين في الانحراف في الطرق وارتكاب حوادث السير وسببها هذآ المشكل …
ما كفايا من هذه الظاهرة التي تسبب الموت بعينيه والضحك أمام الرأي العام ….
اعتقد ما فائدة علامات التشوير الطرقي إذا كان أغلب السائقين لا يحترمون قانون السير وبالاخص علامة قف وعدم احترام الأضواء والاسبقيات وووووو وووووووو وغيرها وكل هذآ راجع إلى التهاون…
إنه على صواب عندما قام بفعل سرقتها لأنه يظن لا فائدة منها ولا أحد يحترمها فهي رسالة واضحة لتعطي درسا مهما للسائقين اللذين لا يحترمون قانون السير هههههههههههه ….
رسالة واضحة توضح مدى مسؤولية الجميع ورسالة ودعوة صريحة للسائقين اللذين لا يحترمون قانون السير…
ربما كان يريد ان يوصل المعلومة إلى السائقين الذين لايحترمون قانون السير والسلوكيات في الطرق والتهور في عدم احترام علامات التشوير الطرقي…
ان امثال هؤلاء يفضلون السجن وما يلقونه داخله من عناية من اكل وشرب ومراقبة صحية ورياضة واستراحة امام التلفاز الشيء الذي لا يجدونه في بيوتهم عكس لو كانوا يجدون عقابا شديدا واشغال شاقة وانعدام النوم وقلة الأفرشة وأعمال صحي ما كانوا ليتجرؤو على اعتراض المواطنين وسلبهم ما لذيهم والاعتداء على الاملاك العامة إلى درجة أن وصل بهم الامر الى سرقة لوحات اشارات المرور والله اعلم الى ماذا ستمتد أيديهم في المستقبل
إنه نموذج للطرق فأنا لا اعاقب هذآ الشخص لأنه لايعتبر سارقا وإنما هو أعطى درسا مهما للسائقين اللذين لا يحترمون قانون السير ونبهى بها إلى بعض السائقين الطائشين أنها لا فائدة منها……
إنها توضع علامات التشوير الطرقي بشكل عشوائي..كل مرة تراها بشكل مختلف إما عمودية او افقية او في الارض مباشرة بدون اعدمة هههههههههههه.
هناك مقارنة كبيرة جداً بالنسبة لتشوير الطرقي بالمغرب ولاسيما في المدن الكبرى المغربية والتشوير الطرقي في أوروبا حيث نلاحظ كل التشوير الطرقي بأجهزة اكترونية ومتقدمة في العولمة والتكنولوجيا لحماية المواطنين من حوادث الطرق..
كنت يوما في جمع يحتفل باليوم الوطني للسلامة الطرقية. وتحدث احد الضباط حول ظاهرة نزع لوحات التشوير منتقدا من يفعل ذلك.
وكم عليه احد المواطنين السؤال التالي. ايهم اكثر فسادا هل من ينتزع هاته العلامات ام من يستعمل سيارته ليوصل أبناءه الى المدرسة بواسطة سيارة ومازوط الدولة.
فبهت.
يجب تعويضها بإشارة صوتية في جل المدن المغربية ونزعها نهائيا بهذا الشكل هههههههههههه.