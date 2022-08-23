بعد تداول مقطعه.. أمن سلا يلقي القبض على سارق علامة “قف”

2022-08-23 / 10:10
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هبة بريس ـ الرباط

في إطار تفاعلها مع ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، و بعد تداول مقطع لشاب يظهر من خلاله و هو يحمل على متن دراجته إحدى علامات التشوير الطرقي، بادرت عناصر الأمن الوطني لفتح تحقيق في الموضوع.

و تمكنت عناصر الأمن الوطني بسلا من تحديد هوية سارق علامات التشوير العمومية بمنطقة قواس البرج بمقاطعة المريسة، ليتم بعد ذلك توقيفه و اعتقاله.

و ظهر الفاعل الموقوف من طرف عناصر الأمن و هو يحمل علامة “قف” بشكل دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتوقيفه حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه سرقة علامات التشوير الطرقي و التي قد تكون سببا في عدد من حوادث السير المميتة.

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‫3 تعليقات

  1. لا يصلح لهذا القوم الا مثل صدام حسين رحمه الله مع دنب البقر ، ليس عندهم احترام لاي شيء في دماغهم .

  2. الغش مفتعل والصفقات تاخد بعين الاعتبار الإصلاح الدائم والخالد!حيث يسهل نزع اللوحات بمفتاح البراغي العادي؟؟في حين يتطلب الأمر التلحيم مع العمود الأرضي..!؟ الأمر شانه شان اعمدة الكهرباء وعملية غرس الأشجار الصبيانية والنخيل الميت…انه الفساد المتعالي في الاحتقار ونهب المال العام اللذي هو مال الشعب الغبي؟؟؟

  3. يجب معاقبته باقصى عوقبة ممكنة لأنه بهذه التصرفات الرذيلة والافعال اللاخلاقية الإجرامية يسبب في حوادث السير ..

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