الحكومة الإسبانية: “نأمل حلا سريعا لنزاع الصحراء المستمر حوالي 50 عاما”

هبة بريس ـ الرباط

تواصل مدريد دعمها القوي لملف الصحراء المغربية بشكل لافت للانتباه و ذلك منذ عودة العلاقات بين اامملكة المغربية و إسبانيا.

و في هذا الصدد، قالت الحكومة الإسبانية، من خلال ناطقتها الرسمية إيزابيل رودريغيز، أمس الإثنين، إنه من خلال دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، تأمل أن يتم التوصل لحل “سريع” للنزاع المستمر منذ ما يقرب من 50 عاما في إطار قرارات الأمم المتحدة.

و أوضحت وزيرة السياسة الإقليمية، المتحدثة بإسم الحكومة الإسبانية، في مقابلة مع قناة TVE العامة، إنها تأمل أن يحصل هؤلاء الأشخاص الذين يبيتون في خيام في الصحراء الجزائرية على وضعية قانونية في إطار مبادرة الأمم المتحدة.

و أضافت المسؤولة الإسبانية الرفيعة المستوى: “هذا هو موقف دولتنا الذي لم نحد عنه مترا واحدا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0