عبد الحق الخيام المدير السابق ل”البسيج” يغادر لدار البقاء
هبة بريس ـ الرباط
توفي، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، عبد الحق الخيام، المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا بـ”البسيج”.
و أوضحت مجموعة من المصادر المقربة من عائلة المدير السابق ل”البسيج” أمن الأخير توفي في ساعات الصباح من نهار اليوم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن عبد الحق الخيام شخصية أمنية غنية عن التعريف، تميز على مدار سنوات اشتغاله على رأس مكتب البسيج بمسار مهني مشرف، أسفر عن تفكيك المئات من الخلايا الإرهابية.
وبالموازاة مع ذلك، تدرج المسؤول الأمني المذكور في مناصب مختلفة، حيث اشتغل بمصالح الشرطة القضائية بعدة مناطق أمنية بالدار البيضاء، قبل أن يتم تعيينه كرئيس للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
و في يناير من عام 2015، تمت ترقية الخيام إلى مرتبة والي أمن، ثم مديرا للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بمدينة سلا حيث بصم على مسار متميز في تفكيك الخلايا الإرهابية.
26 تعليقات
رحم الله الفقيد واسكنها فسيح جناته..
إنا لله و إنا إليه راجعون رحم الله الفقيد و الهم ذويه الصبر و نسال الله له المغفرة و الرحمة فقد كان رجل امن بامتياز اشتغلل في اطار القانون و هو من طينة رجال الامن الذين يفتخر بهم المغرب
رحمه الله وغفر له ، هو بين يدي الله ، حيث ينتظرنا جميعا المصير نفسه
عزلوه فقتلوه لنسف اسرار الدولة وذهبوا في جنازته وعند الله سيفضح كل شيء
اليوم يأخذ كل ذي حق حقه حيث لا ينفع لا مال ولا جاه ولا سلطان سيقف في الصف في انتظار القصاص الالهي هذا ما يجب ان بتذكره الطغاة في الدنيا ويقرأون الحساب لهذا اليوم العسير
اليوم يأخذ كل ذي حق حقه حيث لا ينفع لا مال ولا جاه ولا سلطان سيقف في الصف في انتظار القصاص الالهي هذا ما يجب ان بتذكره الطغاة في الدنيا ويقرأون الحساب لهذا اليوم العسير ……..