عبد الحق الخيام المدير السابق ل”البسيج” يغادر لدار البقاء

2022-08-23 / 09:34
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هبة بريس ـ الرباط

توفي، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، عبد الحق الخيام، المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا بـ”البسيج”.

و أوضحت مجموعة من المصادر المقربة من عائلة المدير السابق ل”البسيج” أمن الأخير توفي في ساعات الصباح من نهار اليوم.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عبد الحق الخيام شخصية أمنية غنية عن التعريف، تميز على مدار سنوات اشتغاله على رأس مكتب البسيج بمسار مهني مشرف، أسفر عن تفكيك المئات من الخلايا الإرهابية.

وبالموازاة مع ذلك، تدرج المسؤول الأمني المذكور في مناصب مختلفة، حيث اشتغل بمصالح الشرطة القضائية بعدة مناطق أمنية بالدار البيضاء، قبل أن يتم تعيينه كرئيس للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

و في يناير من عام 2015، تمت ترقية الخيام إلى مرتبة والي أمن، ثم مديرا للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بمدينة سلا حيث بصم على مسار متميز في تفكيك الخلايا الإرهابية.

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‫2 تعليقات

  1. ان لله وان اليه راجعون تعازينا الحارة لجميع افراد اسرته اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وارزق اهله الصبر والسلوان يارب..

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