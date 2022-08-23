توقعات الطقس ليوم الثلاثاء.. انخفاض تدريجي للحرارة بمختلف مناطق المملكة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس نسبيا حار إلى حار بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للمملكة وكذا شرق الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا بالقرب من السواحل، فضلا عن نزول قطرات مطرية مرفوقة برعد محلي فوق جبال الأطلسين الكبير والصغير وسفوحهم الشرقية، فيما سيكون الطقس غائما جزئيا بأقصى الجنوب.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية، مع تناثر حبات من الغبار محليا بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 35 درجة بالجنوب الشرقي، والسهول الداخلية المتواجدة غرب الأطلس، وداخل منطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و 25 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا ضئيلا بمعظم مناطق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى أحيانا هائج ما بين كاب سبارتيل والجرف، وهائجا إلى أحيانا قوي الهيجان بباقي السواحل.

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