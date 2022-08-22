الدريوش : إعادة لافتة “حمام الشعابي ” إلى مكانها
هبة بريس – الرباط
أصدرت عمالة إقليم الدريوش عشية اليوم قرارا عامليا موجه لرئيس جماعة دار الكبداني يقضي بوجوبية إعادة نصب لوحة تبين بوضوح أوقات استغلال الحامة .
وبحسب مصادر “هبة بريس ” فان القرار يقضي باعدة لافتة حمام الشعابي كما كان الأمر معمولا به قبل حذفها ، وذلك بعد نداء وتنديد مختلف الفاعلين والغيورين على البلدة داخل وخارج المنطقة وبعد لقاء رئيس الجماعة بعامل اقليم الدريوش .
جدير بالذكر ان السلطات المحلية بإقليم الدريوش قامت بسحب لافتة معلقة بشاطئ حامة الشعابي بجماعة دار الكبداني، بعد أن أثيرت حولها “جعجعة” بخصوص مواقيت الاستحمام بالنسبة للنساء والرجال ، وهو ما اعتبرته جهات (تشددا) .
في المقابل تعالت الاصوات المنددة بازالة اللافتة والمطالبة من اطراف تدعي “الحداثة” الاطلاع على اعراف وثقافة المنطقة المحافظة واحترام خصوصياتها ، قبل توزيع صكوك التشدد ، سيما ان مواقيت الإستجمام والعلاج بالحامة، اضحى عرفا متداولا بين ساكنة المنطقة منذ سنوات، تخصص فيه اوقات للنساء والرجال دون اختلاط مع تخصيص كل يوم جمعة للرجال فقط
3 تعليقات
ايوا مالكوم اصحاب الديمقراطية ياك الحكم للشعب ايوا الناس المعنيبن اختاروا عدم الاحتلاط اذن وجب احنرامهم
فين الاشكال المقال مبهم
لا حرج في ذلك باك ماشي فوقت واحد