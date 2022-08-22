الدريوش : إعادة لافتة “حمام الشعابي ” إلى مكانها

2022-08-22 / 23:54
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هبة بريس – الرباط

 

 

أصدرت عمالة إقليم الدريوش عشية اليوم قرارا عامليا موجه لرئيس جماعة دار الكبداني يقضي بوجوبية إعادة نصب لوحة تبين بوضوح أوقات استغلال الحامة .

 

 

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فان القرار يقضي باعدة لافتة حمام الشعابي كما كان الأمر معمولا به قبل حذفها ، وذلك بعد نداء وتنديد مختلف الفاعلين والغيورين على البلدة داخل وخارج المنطقة وبعد لقاء رئيس الجماعة بعامل اقليم الدريوش .

 

 

جدير بالذكر ان السلطات المحلية بإقليم الدريوش قامت بسحب لافتة معلقة بشاطئ حامة الشعابي بجماعة دار الكبداني، بعد أن أثيرت حولها “جعجعة” بخصوص مواقيت الاستحمام بالنسبة للنساء والرجال ، وهو ما اعتبرته جهات (تشددا) .

 

 

في المقابل تعالت الاصوات المنددة بازالة اللافتة والمطالبة من اطراف تدعي “الحداثة” الاطلاع على اعراف وثقافة المنطقة المحافظة واحترام خصوصياتها ، قبل توزيع صكوك التشدد ، سيما ان مواقيت الإستجمام والعلاج بالحامة، اضحى عرفا متداولا بين ساكنة المنطقة منذ سنوات، تخصص فيه اوقات للنساء والرجال دون اختلاط مع تخصيص كل يوم جمعة للرجال فقط

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‫3 تعليقات

  1. ايوا مالكوم اصحاب الديمقراطية ياك الحكم للشعب ايوا الناس المعنيبن اختاروا عدم الاحتلاط اذن وجب احنرامهم

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