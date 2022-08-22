الاستيلاء على أزيد من 3 ملايين في عملية سطو على وكالة لكراء السيارات بتتغير

2022-08-22 / 23:29
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هبة بريس – تنغير

 

 

تعرضت وكالة لكراء السيارات قرب مفوضية الشرطة بمدينة تنغير، فجر اليوم الاثنين 22 غشت الجاري، لعملية سطو من طرف مجهول (مجهولين).

 

 

وأفاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” أن الجاني قام بكسر الباب الزجاجي للمحل وتم الإستلاء على مبلغ مالي قدر بثلاثة ملايين ونصف سنتيم.

 

 

واستنفرت الواقعة السلطات الأمنية والسلطات المحلية، إذ انتقلت إلى مكان الحادث مصالح الشرطة القضائية وعناصر من الشرطة العلمية والتقنية.

 

 

 

كما فتحت المصالح الأمنية بمدينة تنغير تحقيقا في الموضوع تحت اشراف النيابة العامة المختصة من أجل توفرها على المعلومات والمعطيات والأدلة لتحديد هوية الجاني او الجناة.

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‫5 تعليقات

  1. غياب المراقبة الامنية بشكل كافي يجعل المجرمين يتمادون في ارتكاب الجرائم

  3. السيبة ولات فالبلاد المجرب قبل ميرتاكب الجريمة ظبقاش يفكر فالعقاب عارف الحبس بحال الاوطيل

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