طنجة : مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين إثر انهيار سقف مقهى(صور)

2022-08-22 / 22:43
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هبة بريس – مكتب طنجة

 

 

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين بجروح خطيرة، إثر انهيار سقف مقهى فوق رؤوسهم بمنطقة دشر بنديبان بمدينة طنجة .

 

وأفاد شهود عيان لهبة بريس ، أن الضحية رفقة المصابين جلسوا بإحدى طاولات المقهى قبل أن تسقط أجزاء من السقف فوق رؤوسهم ، ليلقى على أثرها شخص مصرعه بعين المكان فيما نقل إثنين آخرين على وجه السرعة نحو المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية .

 

واستنفرت الواقعة السلطات الأمنية ومعها عناصر الوقاية المدنية حيث تم نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات في الوقت التي باشرت فيه المصالح الأمنية إجراءاتها المسطرية .

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