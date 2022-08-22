طنجة : مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين إثر انهيار سقف مقهى(صور)
هبة بريس – مكتب طنجة
لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين بجروح خطيرة، إثر انهيار سقف مقهى فوق رؤوسهم بمنطقة دشر بنديبان بمدينة طنجة .
وأفاد شهود عيان لهبة بريس ، أن الضحية رفقة المصابين جلسوا بإحدى طاولات المقهى قبل أن تسقط أجزاء من السقف فوق رؤوسهم ، ليلقى على أثرها شخص مصرعه بعين المكان فيما نقل إثنين آخرين على وجه السرعة نحو المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية .
واستنفرت الواقعة السلطات الأمنية ومعها عناصر الوقاية المدنية حيث تم نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات في الوقت التي باشرت فيه المصالح الأمنية إجراءاتها المسطرية .
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4 تعليقات
لاحولة ولا قوة الا بالله الله يرحمهوم يارب
لاحولة ولا قوة الا بالله اللهم احسن خاتمتنا
سبحان الله اينما كنتم يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة
الله يرحمو يارب ويشافي الباقي