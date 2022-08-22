ثروة التهريب الدولي للمخدرات تقسم قادة “جبهة البوليساريو”
تعيش جبهة البوليساريو خلال الأيام القليلة الماضية، صراع داخلي بين أعضاءها بسبب عائدات الاتجار الدولي للمخدرات، وذلك بعد نشوب مواجهة بين أبناء ولد البوهالي ( المعروفين بتهريب الاسلحة والمخدرات ) وعائلة محمد لمين احمد وزير المالية لجبهة الوهم ، و هو بالمناسبة – ابن اخت إبراهيم غالي-، وكذا تجدد الصراع على مراكز النفوذ داخل الجبهة بين مصطفى سيد البشير، من قبيلة الركيبات، والمسمى ” وزير داخلية الجبهة المزعومة ” ، منصور عمر، خصوصا بعد أن صرح سيد البشير بأن بوليساريو ليست دولة، وأن الجميع مجرد لاجئين، وأن إبراهيم غالي ليس رئيسا وإنما هو لاجئ مثل الجميع، و ما لفت الانتباه ان تطورات هذا الصراع امتد الى صراع قبلي بين العشائر خاصة بعد تأجيج الأزمة بين قبيلة ” لبيهات ” و ” أولاد موسى ” (قبيلة الركيبات) .
إحتقان داخلي بسبب الاتجار في الممنوعات ، يسير في إتجاه إنقلاب على القيادة الحالية ” لابن بطوش وحاشيته” في ظل تنامي هذا الصراع حول من يحق له إمتلاك ثروة المخدرات .
ملف خطير قد يصل إلى مجلس الأمن بعد الأحداث الأخيرة بمخيمات تندوف، فبعد فضيحة بيع المساعدات الإنسانية ، اليوم يظهر الصراع حول المخدرات ، وقد يتحول الى نقطة سوداء لتوافد الإرهابيين بالمنطقة بسبب أموال المخدرات ، مما يستدعي ممارسة الضغط على الجزائر صانعة جبهة الوهم وتحمل مسؤوليتها في أمن المنطقة المغاربية وكذلك الأمن الاوروبي والعالمي .