القضاء بالبيرو يوجه “صفعة قوية” جديدة لجبهة +البوليساريو+
الصورة من الارشيف

ثروة التهريب الدولي للمخدرات تقسم قادة “جبهة البوليساريو”

2022-08-22 / 22:51
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعيش جبهة البوليساريو خلال الأيام القليلة الماضية، صراع داخلي بين أعضاءها بسبب عائدات الاتجار الدولي للمخدرات، وذلك بعد نشوب مواجهة بين أبناء ولد البوهالي ( المعروفين بتهريب الاسلحة والمخدرات ) وعائلة محمد لمين احمد وزير المالية لجبهة الوهم ، و هو بالمناسبة – ابن اخت إبراهيم غالي-، وكذا تجدد الصراع على مراكز النفوذ داخل الجبهة بين مصطفى سيد البشير، من قبيلة الركيبات، والمسمى ” وزير داخلية الجبهة المزعومة ” ، منصور عمر، خصوصا بعد أن صرح سيد البشير بأن بوليساريو ليست دولة، وأن الجميع مجرد لاجئين، وأن إبراهيم غالي ليس رئيسا وإنما هو لاجئ مثل الجميع، و ما لفت الانتباه ان تطورات هذا الصراع امتد الى صراع قبلي بين العشائر خاصة بعد تأجيج الأزمة بين قبيلة ” لبيهات ” و ” أولاد موسى ” (قبيلة الركيبات) .

 

 

إحتقان داخلي بسبب الاتجار في الممنوعات ، يسير في إتجاه إنقلاب على القيادة الحالية ” لابن بطوش وحاشيته” في ظل تنامي هذا الصراع حول من يحق له إمتلاك ثروة المخدرات .

 

 

ملف خطير قد يصل إلى مجلس الأمن بعد الأحداث الأخيرة بمخيمات تندوف، فبعد فضيحة بيع المساعدات الإنسانية ، اليوم يظهر الصراع حول المخدرات ، وقد يتحول الى نقطة سوداء لتوافد الإرهابيين بالمنطقة بسبب أموال المخدرات ، مما يستدعي ممارسة الضغط على الجزائر صانعة جبهة الوهم وتحمل مسؤوليتها في أمن المنطقة المغاربية وكذلك الأمن الاوروبي والعالمي .

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