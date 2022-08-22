أفعى تنهي حياة شخص بمراكش وملف نقص الأمصال يعود الى الواجهة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شخص في الخمسينات من عمره، أنفاسه الأخيرة ، متاثرا بلدغة أفعى سامة ، اليوم الاثنين ، پأحد مستشفيات مراكش .

الضحية يتحدر من أحد مناطق الصويرة، كان قد أصيب بلذغة الافعى، ونظرا لعدم وجود أمصال بالمستشفى المدكور ، قامت عائلته بنقله الى مراكش، قصد انقاذ حياته، لكن السم كان قد سيطر على جسده .

ومن المعلوم أن هذا الصيف الساخن ، عرف انتشار الزواحف السامة، بعدد من المناطق، مما ساهم بسقوط ضحايا كما يقع كل سنة، وهو ما يترك في نفوس اهالي الحسرة من عدم وجود امصال، مما بسائل الوزارة الوصية عن هذا الاهمال الغير مبرر.

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