“فار ماروك” يكشف تفاصيل طلب المغرب تطوير أسطول طائرات “الكنادير”

هبة بريس – الرباط

كشفت صفحة منتدى “فار ماروك” المهتم منذ سنوات طويلة بأخبار القوات المسلحة الملكية، عن تفاصيل عملية تعزيز أسطول المغرب بطائرات كنادير المخصصة لإطفاء الحرائق والتي يبرز دورها بشكل كبير خلال فصل الصيف الذي يعرف اندلاع مجموعة من الحرائق بالغابات.

وقالت الصفحة عبر منشور خاص على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن عملية تطوير أولى طائرات الكنادير من الثلاث كنادير التي طلبتها المملكة السنة الماضية لتعزيز أسطولها من طائرات مكافحة الحرائق لا زالت متواصلة.

وأضاف المنشور أنه و عكس ما نشرته بعض المواقع، فلازالت المملكة لم تتوصل بعد بأي طائرة من هذه الصفقة، كما أن الشركة المصنعة لم تعد تصنع مثل هذه الطائرات، عكس ما يتم تداوله ببعض المواقع المغربية.

واسترسل المنشور مفصلاً أنها و لفهم الصفقة المغربية، فقد اختارت المملكة شراء طائرات مستعملة طراز CL215 يتم تطويرها لمستوى CL415EAF بنفس مواصفات CL415 الحديثة، حيث يتم تغيير محركاتها و اعادة بناء الهيكل، قبل نقل الطائرات لمطار أخر بكولومبيا البريطانية بكندا، لدى شركة CASCADE AEROSPACE ABBOTSFORD التي تقوم بتطوير نظام و لوحات القيادة ثم طلاء الطائرة بألوان الزبون قبل تسليمها.

وأكد المنشور أن أولى الطائرات ب أبوتسفورد لا تزال بكندا منذ متم يونيو ولم تبدأ بعد تجاربها النهائية قبل التسليم.

وأوضح المنشور أنه :”و مع وجود طلبات من اوروبا و اندونيسيا ل 26 طائرة CL515 تستعد الشركة المصنعة لانشاء خط إنتاج جديد بعد اغلاق خطوط انتاج 415 قبل سنوات. و لو لم تقم المملكة بالاستفادة من الطائرات المتوفرة للتطوير، للزم الأمر انتظار سنوات قبل تسلم طائرات جديدة بقيمة مضاعفة بالنسبة لطائرة لا ينتظر منها مواصفات تكنولوجية عالية”.

في الصورة، اولى طائرات CL415EAF التي من المنتظر تسليمها للمغرب في القادم من الأسابيع.

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