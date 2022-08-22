سلا : شريط فيديو يوثق لاعتداء ” لص” على سيدة بواسطة ” سيف”

انتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الوتساب توصلت ” هبة بريس ” بنسخ منه ، يوثق لحالة اعتراض سبيل وسرقة بالعنف، تعرضت له سيدة بحي الإنبعاث زنقة بومهدي بمدينة سلا الجمعة الماضي، يظهر فيه شخص مستعينا بسكين من الحجم الكبير، وهو يهم بسلب الضحية ممتلكاتها في واضحة النهار.

الشاب المعتدي الذي ظهر في الشريط طويل القامة ومتوسط البنية يترجل من دراجة نارية ويتجه صوب شابة سعت للهروب من قبضته، لكنها وجدت نفسها محاصرة ولا قوة لها لمقاومة المعتدي، الذي لم يتوانى في إشهار سيفه مهددا إياها وهو ينتزع بقوة حقيبتها اليدوية، قبل ان يسقطها أرضا ويمتطي بكل هدوء دراجته النارية رفقة مساعده، الذي كان ينتظره لإخلاء المكان.

ساكنة تلك الاحياء إشتكت من عمليات اعتداء سابقة، آخرها، سرقة هاتف قرب مدخل زنقة سيدي بنور وقعت على مستوى شارع عبد الرحيم بوعبيد بسلا، والمعتدين أنفسهم الذين ظهروا في الشريط المصور وفق إفادات بعض الضحايا. وتامل ساكنة المنطقة، اعتقال المعتدين وتقديمهم للعدالة، قبل سقوط ضحايا آخرين.

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