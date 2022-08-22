طائرات “كنادير” تساهم في عملية إخماد حريق غابة “جبل مليتر” ضواحي افران
الصورة من الأرشيف
ع محياوي – هبة بريس
تدخلت، انطلاقا من عشية اليوم الاثنين، أربع طائرات لإطفاء الحرائق من نوع “كنادير” للمساهمة في الجهود المبذولة لإخماد الحريق المهول الذي شب، منذ صباح هذا اليوم ” بغابة جبل مليتر ضواحي افران وأتى على هكتارات من الغطاء الغابوي.
الصورة من عين المكان
وعرفت عملية الإطفاء مجهودات كبيرة من مختلف المتدخلين، من عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والجيش الملكي والمياه والغابات ورجال السلطة المحلية والإقليمية وقوات مساعدة وكذلك المتطوعين من الساكنة. وتجدرالاشارة أن الطائرات المذكورة توقفت عن الإشتغال ليلا والإكتفاء بفرق الإطفاء بعين المكان. إ
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5 تعليقات
نتمنى فتح تحقيقات معمقة في هذه الحراءق المتوالية…لان الامر يثير الكثير من التساؤلات والاستغراب…العالم كله يحترق…!!! اماذا ومن المسؤول…؟؟؟الله اعلم…. انها كارثة الارض والانسان بكل المقاييس
يعني انه يتم اطفاء الحرائق بطريقة بدائية فقط في افران تم تدخل طائرات اخماد الحرائق
لا حولة ولا قوة الا بالله حرائق الغابات ليس شيء عادي اظن انه عمليات مدبرة من اعداء الوطن
فرق الاطفاء ؟؟كيطلعو الما على ظهرهوم فالجبال ويطفيوها بحال كيبخو عليها
والى مستغليناش هاذ الطائرات فهاذ الوقت فوقاش ؟؟اصلا خاص جميع الطائرات داخماد الحرائق تدخل من اجل اخماد النيران واش شريناهوم نتفرجو فيهوم