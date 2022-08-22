بوجدور : انقلاب قارب للهجرة السرية على متنه حوالي 56 مهاجرا سريا

2022-08-22 / 20:18
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محمد منفلوطي_هبة بريس

 

علمت هبة بريس من مصادرها، أن انقلاب قارب مطاطي للهجرة السرية بسواحل مدينة بوجدور أسفر عن مصرع خمسة أشخاص منهم ثلاثة شبان في عمر الزهور ينحدرون من منطقة بني يكرين اقليم سطات، فيما لازال البحث جاريا عن آخرين مفقودين في الوقت الذي تم فيه انقاذ آخرين.

 

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن خبر انقلاب القارب المطاطي الذي كان على متنه حوالي 56 مهاجرا سريا غالبيتهم مغاربة وأطفال ومهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، جاء بعد سماع صراخ المهاجرين من الناجين وسط الضباب الكثيف الذي ضرب المنطقة، وهو الحدث الذي كان كافيا لتحرك حرس السواحل المتواجدين بالمنطقة، الذين انتقلوا على وجه السرعة في محاولة منهم لانقاذ ما يتم انقاذه، وفتح تحقيق في ملابسات الواقعة لاسيما وان القارب المطاطي كان يحمل على متنه أطفالا ومهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، قبل أن ينقلب على مشارف منطقة لمسيد 60 كلم شمال اقليم بوجدور.

 

 

وحسب مصادر هبة بريس، فإن حزنا عميقا خيم على منطقة بني يكرين بإقليم سطات بعد سماع خبر وفاة ثلاثة شبان، فيما اهتزت مشاعر معظم العائلات الأخرى خوفا على حياة أبنائها ممن ركبوا امواج الهجرة السرية، لتبقى الساعات القليلة المقبلة حبلى بالأخبار التي ستكشف عن الحصيلة كاملة في صفوف الضحايا أوالناجين منهم.

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‫9 تعليقات

  2. إلى متى ستضل قوارب الموت تحصد أرواح شباب في عمر الورد؟اللهم ارحمهم والهم ذويهم الصبر والسلوان.

  3. ستبقى تجارة البشر مزدهرة إن لم يتم التصدي لهذه الضاهرة التي أودت بحياة آلاف الشباب.

  4. رحم الله ضحايا هذه الفاجعة التي راح ضحيتها شباب في عمر الزهور كلهم أمل في حياة أفضل .

  5. يرتمون في احضان المجهول املا في مستقبل زاهر إلا أن قدرا مغايرا كان بانتضارهم فليرحمهم الله ويتجاوز عن سيئاتهم.

  6. الكل يتعامل بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة إلا أن الوسيلة هنا كانت قوارب الموت التي تغدر بالمتشبتين بها في منتصف الطريق .

  7. يجازفون بحياتهم لنيل حياة أفضل ولاكن في نهاية المطاف لا يحضون حتى بميتة هنيئة رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته.

  8. للأسف الهجرة ليس الحل وبالاحرى نقول ان الذين هاجروا خارج البلاد ماذا قدموا لشعبهم؟غير الذي يموت في الغربة ينقولوه للدفن في سنجار.

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