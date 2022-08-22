بسبب خروقات قانونية .. مجلس جماعة إنزكان يفسخ اتفاقية مع أكبر مستثمر بالجنوب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اتخذ مجلس جماعة إنزكان، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة صباح يوم الإثنين 22 غشت 2022، مقررا وصف بكونه “سابقة في تاريخ المجالس الجماعية لانزكان المتعاقبة طيلة الولايات الانتدابية السابقة” والذي يقضي بإسقاط حق امتياز استغلال السوق البلدي الجديد (الحرية) وفسخ الاتفاقية المرتبطة بذلك والتي تربط جماعة إنزكان وبين شركة برودرز سانتر شوب الاي تعود لأحد المستثمرين المعروفين بجهة سوس ماسة.

وأفاد رئيس الجماعة على أن نائل الإمتياز استهان في مناسبات عدة بمكانة المجلس ولم يستحضر ابدا الخطابات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تدعوا جلها إلى تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة وتدبير الشأن المحلي بالحكامة المطلوبة، مشيرا إلى أن صاحب شركة برودرز شوب نائلة الإمتياز فضل قضاء عصلة الصيف بدل الجواب على المراسلات والحضور للاجتماعات من أجل الوفاء بالإلتزامات.

أوأضاف رشيد المعيفي رئيس جماعة إنزكان في تصريح له حول الموضوع، على أن تفاصيل اتخاذ مجلس جماعة إنزكان لهذا المقرر تعود إلى عدم إيفاء نائل امتياز استغلال السوق البلدي الجديد (الحرية) بعدد من الإلتزامات والخرق السافر لعدد من بنوده، مبرزا على أن أعضاء مجلس الجماعة سيقفون بحزم وقوة للدفاع عن حقوق الجماعة ليؤدي السوق دوره الإجتماعي الذي أحدث من أجله بدل المساهمة في اغتناء جهة معينة على حساب المصلحة العامة.

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