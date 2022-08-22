الثقافة تفتح باب الترشيح للمسابقات الثقافية للألعاب الفرنكوفونية

2022-08-22 / 17:46
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هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن فتح باب الترشيح للمسابقة الثقافية للدورة التاسعة للألعاب الفرنكوفونية المرتقب تنظيمها بعاصمة الكونغو الديمقراطية، كينشاسا، خلال الفترة من 28 يوليوز إلى 6 غشت 2023.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين، أنه إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية خلال دورته الاستثنائية المتعلق بتأجيل الدورة التاسعة للألعاب الفرنكفونية إلى سنة 2023، وقصد ضمان مشاركة المملكة في هذه التظاهرة، فإنها تطلق دعوة للترشيح لفائدة الفنانين الشباب والمبدعين المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة (عند سنة 2023)، وذلك في تخصصات مختلفة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأمر بتخصصات فن الشارع (هيب هوب، الدمى المتحركة الضخمة، كرة القدم الاستعراضية)، والفنون البصرية (الرسم، التصوير الفوتوغرافي، النحت والتركيب)، والغناء، والحكايات والحكواتيين، والرقص الإبداعي، والأدب (القصة القصيرة)، والإبداع الرقمي.

وأشار البلاغ إلى أنه على الفنانين الراغبين في المشاركة في عملية الانتقاء بعث ترشيحاتهم إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل على البريد الإلكتروني التالي: jeuxdelafrancophonie2022@minculture.gov.ma ، على أن آخر أجل لاستقبال الطلبات هو يوم 30 شتنبر 2022.

ويمكن الاطلاع على الشروط والوثائق المطلوبة في ملفات الترشيح على الموقع الإلكتروني للوزارة: https://mjcc.gov.ma/ar/

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