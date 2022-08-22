يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين ميدلت والريش
أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا مؤقتا بعد غد الأربعاء، بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش من الطريق الوطنية رقم 13.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن هذا الانقطاع سيستغرق أربع ساعات (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا)، على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت، وذلك لإنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.
وأضافت أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، يوم الأربعاء 24 غشت 2022 على الساعة الثانية عشر زوالا، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.
وأكدت وزارة التجهيز والماء أنها رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية:
www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبرالهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.
15 تعليقات
الدولة تساهم في حرب الطرقات عجز في الإصلاح وفي بنية التحتية للطرقات ..
ماذا عن الحفر الكبيرة على الطرق الوطنية والجهوية حفر خطيرة قد تسبب حوادت خطيرة خصوصا للسائقين الغير معتادين لتلك الطرق..
اصلاح الطرقات بوسائل تقليدية وستعود كما كانت من قبل ..
المغرب بلد جميل لكن من ناحية البنية التحتية استرنا الله فهي هشة وظعيفة جدا..
إفتقار اغلب الطرق في المغرب الى البنية التحتية التي يجد مستعملوها صعوبات في السير فيها مما تسبب اضرار في العربات وتكلف احيانا حياة الفرد.
البنية التحتية يصرف عليا المليارات الدراهم على الورق فقط لعنكم الله أيها الفاسدون..
الى متى يستمر مسلسل الترقيع الطرقي في المغرب ولا تطول مدته اكثر من سنة ..
نتمنى تكثيف الجهود وان تغلب المصلحة العامة المصلحة الخاصة والعمل بنزاهة وصدق..
اصلاح الطرق تبقى عاتق على المسؤولين الذين يسهرون على اصلاحها اقوله صل الله عليه وسلم رحم الله عبدا عمل عملا فاتقنه.
الطرقات مسؤولية الشركات التي تسهر عل اصلاحها ومسؤولة عن ارواح المواطنين ..
اصلاح الطرق لا تتم بعملية دقيقة وتابع مراحل وشروط انجاحها فقط تتم بالعشوائية..
من بين الشروط التي تقوم عليها الدولة وهي الطرق ..
نتمنى من المسؤولين الغيورين على وطنهم اتقان عملهم بنزاهة وشفافية ..
على السائقين اخذ الحيطة والحذر حتى لا يتم التوقف عندهم لمدة 4 ساعات ..
يجب ان يكون اعلان وطني ..