برنامج “فرصة” يصادق على أولى تمويلاته

هبة بريس

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن لجان التمويل لبرنامج فرصة، التي عقدت اجتماعاتها الأولى في مختلف الجهات، صادقت على أولى التمويلات الموجهة لفائدة حاملي المشاريع الذين أتموا مرحلة المواكبة وأكملوا إعداد ملفاتهم الخاصة بالتمويل.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الأسابيع المقبلة ستشهد تسريع وتيرة التمويل على أن يتم تمويل 10 آلاف مشروع قبل نهاية السنة الجارية 2022.

وأضافت أنه على هذا الأساس فإن المراحل الخاصة بانتقاء واختيار الملفات، والمتعلقة أساسا بتقييم الملفات وإجراء المقابلات والمرور أمام لجان الانتقاء الجهوية، بلغت مرحلة متقدمة حيث سيتم الانتهاء منها في غضون الأسابيع المقبلة. مبرزة أن الأشهر الأخيرة المتبقية ستخصص لمواكبة وتمويل المشاريع.

ومكنت مراحل الانتقاء مكنت من تحديد حاملي المشاريع الذين سيستفيدون من التكوين والتدريب الإلكتروني والمواكبة من طرف الحاضنات. وتعتبر هاته المراحل أساسية لإعداد ملف التمويل، بما في ذلك خطة العمل والملفات الإدارية، قبل الانتقال إلى مرحلة التمويل.

وقد تم إلى حدود الساعة إدماج 10 آلاف و438 متدربا في منصة “أكاديمية فرصة” للتعلم والتدريب الإلكتروني .ومن بين 5070 مشروع تمكن حاملوها من إنهاء مرحلة التكوين والتدريب، يستفيد حاليا 1750 من المواكبة من قبل خبراء الحاضنات لتمكينهم من إعداد ملفات التمويل.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه فضلا عن ذلك ذلك فقد انطلقت مرحلة المواكبة لفائدة 850 مشروعا آخر والتي ستستمر لمدة شهرين ونصف، ملوضحا أنه تم توزيع حاملي المشاريع المعنيين بهذه المواكبة إلى مجموعات موزعة على جهات المملكة، حيث يتلقون حاليا الدعم والمواكبة الحثيثة لأجل تحويل أفكارهم إلى مشاريع أو تحويل مشروع قائم إلى مقاولة ناجحة.

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