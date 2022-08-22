الدفاع التركية: تصدير نحو 721 ألف طن من الحبوب الأوكرانية منذ بداية غشت

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، تصدير 721 ألفا 449 طنا من الحبوب من الموانئ الأوكرانية منذ بداية شهر غشت الجاري، في إطار صفقة الغذاء، التي وقعت عليها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

وقال أكار في تصريحات نقلتها صحيفة “أيدينليك” التركية: “حتى صباح اليوم بلغت كمية الحبوب التي تم شحنها من الموانئ الأوكرانية 721449 طنا. العملية مستمرة وآمل أن يزداد هذا الرقم في الأيام المقبلة”.

وأضاف أكار: “نحن مستمرون في بذل الجهود لضمان عدم توقف التصدير أو إبطائه بأي شكل من الأشكال، وأن تصل [الحبوب] إلى وجهاتها بأمان وبأسرع ما يمكن”.

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