يهم مهنيي النقل الطرقي.. إطلاق دفعة جديدة من دعم المحروقات

2022-08-22 / 15:48
4
هبة بريس

أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، ابتداء من يوم غد الثلاثاء (23 غشت)، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة، مشيرا إلى أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي سيتم عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وأضاف المصدر ذاته أنه ” أخذا بعين الاعتبار المستويات الحالية لأسعار الوقود، فإن مبالغ الدعم المحددة لهذه العملية هي نفس المبالغ التي تم منحها خلال الثلاث عمليات الأولى “، مسجلا من ناحية أخرى أن ” هذه العملية لا تشمل النقل المدرسي نظرا لتوقف الدراسة خلال العطلة الصيفية “.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، يخلص البلاغ.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب خروقات قانونية .. مجلس جماعة إنزكان يفسخ اتفاقية مع أكبر مستثمر بالجنوب

بسبب خروقات قانونية .. مجلس جماعة إنزكان يفسخ اتفاقية…

2022-08-22 / 19:41
Photo of الكنبوري :”المغرب يمتلك نموذج ديني متفرد وتسويقه يبقى ضعيفا”

الكنبوري :”المغرب يمتلك نموذج ديني متفرد وتسويقه يبقى ضعيفا”

2022-08-22 / 19:29
Photo of “رفاق منيب” بالبيضاء يرفضون مخططات التهئية لأربع مقاطعات حضرية

“رفاق منيب” بالبيضاء يرفضون مخططات التهئية لأربع مقاطعات حضرية

2022-08-22 / 18:52
Photo of الثقافة تفتح باب الترشيح للمسابقات الثقافية للألعاب الفرنكوفونية

الثقافة تفتح باب الترشيح للمسابقات الثقافية للألعاب الفرنكوفونية

2022-08-22 / 17:46
Photo of يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين ميدلت والريش

يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين ميدلت والريش

2022-08-22 / 17:12
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 25 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 25 إصابة جديدة

2022-08-22 / 17:03
Photo of في ظرف وجيز.. أمن العيون يفك لغز جريمة قتل

في ظرف وجيز.. أمن العيون يفك لغز جريمة قتل

2022-08-22 / 15:23
Photo of الدريوش .. لافتة تحديد مواقيت الإستجمام بحامة الشعابي تثير جدلا والسلطات تتدخل

الدريوش .. لافتة تحديد مواقيت الإستجمام بحامة الشعابي تثير…

2022-08-22 / 14:58
Photo of أكادير : توقيف أجرة مهندس معماري غادر التراب الوطني دون ترخيص من إدارته

أكادير : توقيف أجرة مهندس معماري غادر التراب الوطني…

2022-08-22 / 14:50
Photo of حريق غابوي بإفران و السلطات المحلية والأمنية تدخل على الخط

حريق غابوي بإفران و السلطات المحلية والأمنية تدخل على…

2022-08-22 / 14:24

‫4 تعليقات

  1. من سيستفيد من هذا الدعم اليس لوبي المحروقات و لكن المشكل ليس السارق و انما المشكل في الجبان الذي ترك السارق و لم يعاقبه

  2. الدفعة الرابعة الغاية منها عرقلة الحملة التي تطالب برجوع أسعار الديزل و البنزين إلى ما كانت عليه

  3. دعم من شأنه أن يخفف من آثار تداعيات إرتفاع أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلبا سواءا على مهني القطاع أو الركاب .

  4. نتمنى من مهني القطاع حين تلقيهم الدعم أن يخفضوا من ثمن الخدمات التي يقدمونها لزباءنهم ولا يتركوا الأمر كما هو عليه كالمرة السابقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق