يهم مهنيي النقل الطرقي.. إطلاق دفعة جديدة من دعم المحروقات
أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، ابتداء من يوم غد الثلاثاء (23 غشت)، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة، مشيرا إلى أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي سيتم عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma.
وأضاف المصدر ذاته أنه ” أخذا بعين الاعتبار المستويات الحالية لأسعار الوقود، فإن مبالغ الدعم المحددة لهذه العملية هي نفس المبالغ التي تم منحها خلال الثلاث عمليات الأولى “، مسجلا من ناحية أخرى أن ” هذه العملية لا تشمل النقل المدرسي نظرا لتوقف الدراسة خلال العطلة الصيفية “.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، يخلص البلاغ.
4 تعليقات
من سيستفيد من هذا الدعم اليس لوبي المحروقات و لكن المشكل ليس السارق و انما المشكل في الجبان الذي ترك السارق و لم يعاقبه
الدفعة الرابعة الغاية منها عرقلة الحملة التي تطالب برجوع أسعار الديزل و البنزين إلى ما كانت عليه
دعم من شأنه أن يخفف من آثار تداعيات إرتفاع أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلبا سواءا على مهني القطاع أو الركاب .
نتمنى من مهني القطاع حين تلقيهم الدعم أن يخفضوا من ثمن الخدمات التي يقدمونها لزباءنهم ولا يتركوا الأمر كما هو عليه كالمرة السابقة.