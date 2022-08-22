في ظرف وجيز.. أمن العيون يفك لغز جريمة قتل

2022-08-22 / 15:23
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هبة بريس-اشعبان لحبيب

استفاقت ساكنة حي الوفاق بمدينة العيون، صبيحة اليوم الاثنين على وقع جريمة قتل إرتكبها شاب في حق صديقه بذات الحي المذكور.

مصادر هبة بريس، أكدت أن قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن بن المهدي بالعيون، قد إستقبل شابا وهو مدرج في دمائه، بعد أن أصيب بطعنة سكين على مستوى العنق من طرف صديقه، عجلت بوفاته بعد المجهودات التي بدلها الطاقم الطبي لأجل انقاذ حياته إلا أن الأقدار الإلهية حلت دون ذلك.

وفور علمها بالجريمة، حلت بعين المكان عناصر الأمن الوطني مدعومة بفرقة الشرطة القضائية المختصة، التي باشرت تحقيقاتها وتحرياتها من أجل معرفة ضروف وملابسات هذه الجريمة التي هزت مدينة العيون.

ذات المصادر أسرت، أن السلطات الأمنية تمكنت في وقت وجيز، وفي نفس اليوم من حل لغز هذه الجريمة،والوصول للجاني الذي لم يكن سوى صديق الضحية، الذي أقدم على هذا الفعل الشنيع حيث لازالت الشرطة القضائية تجري تحقيقاتها بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة.

وقد تم وضع الجاني تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث قبل تقديمه أمام العدالة.

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‫2 تعليقات

  1. ألف شكر لرجال الأمن على كل المجهودات التي يبذلونها لضبط مرتكبي الجرائم.

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