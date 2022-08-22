حريق غابوي بإفران و السلطات المحلية والأمنية تدخل على الخط

2022-08-22 / 14:24
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ع محياوي - هبة بريس

أفادت مصادر لموقع “هبة بريس” أنه صبيحة اليوم الاثنين 22 غشت الجاري، حوالي الساعة السابعة صباحا اندلع حريق بالمنطقة التابعة لاقليم افران المسماة جبل مليتر.

الحريق الذي سخرت له إمكانيات بشرية ومادية هامة تمثلت في رجال وأعوان السلطة وأفراد القوات المساعدة وعناصر المياه والغابات ومحاربة التصحر والدرك الملكي والوقاية المدنية، وكدا حضور رئيس قسم الشؤون العامة بعمالةإفران وبعض اليد العاملة التابعة لبرنامج أوراش، فضلا عن مجموعة من ساكنة المنطقة الذين تطوعوا للمساهمة في جهود الإخماد والسيطرة على النيران وتطويقها.

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