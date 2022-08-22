حريق غابوي بإفران و السلطات المحلية والأمنية تدخل على الخط

2022-08-22 / 14:24
0
ع محياوي - هبة بريس

أفادت مصادر لموقع “هبة بريس” أنه صبيحة اليوم الاثنين 22 غشت الجاري، حوالي الساعة السابعة صباحا اندلع حريق بالمنطقة التابعة لاقليم افران المسماة جبل مليتر.

الحريق الذي سخرت له إمكانيات بشرية ومادية هامة تمثلت في رجال وأعوان السلطة وأفراد القوات المساعدة وعناصر المياه والغابات ومحاربة التصحر والدرك الملكي والوقاية المدنية، وكدا حضور رئيس قسم الشؤون العامة بعمالةإفران وبعض اليد العاملة التابعة لبرنامج أوراش، فضلا عن مجموعة من ساكنة المنطقة الذين تطوعوا للمساهمة في جهود الإخماد والسيطرة على النيران وتطويقها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين ميدلت والريش

يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين ميدلت والريش

2022-08-22 / 17:12
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 25 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 25 إصابة جديدة

2022-08-22 / 17:03
Photo of يهم مهنيي النقل الطرقي.. إطلاق دفعة جديدة من دعم المحروقات

يهم مهنيي النقل الطرقي.. إطلاق دفعة جديدة من دعم…

2022-08-22 / 15:48
Photo of في ظرف وجيز.. أمن العيون يفك لغز جريمة قتل

في ظرف وجيز.. أمن العيون يفك لغز جريمة قتل

2022-08-22 / 15:23
Photo of الدريوش .. لافتة تحديد مواقيت الإستجمام بحامة الشعابي تثير جدلا والسلطات تتدخل

الدريوش .. لافتة تحديد مواقيت الإستجمام بحامة الشعابي تثير…

2022-08-22 / 14:58
Photo of أكادير : توقيف أجرة مهندس معماري غادر التراب الوطني دون ترخيص من إدارته

أكادير : توقيف أجرة مهندس معماري غادر التراب الوطني…

2022-08-22 / 14:50
Photo of برئاسة عبد الله التايب ..تأسيس نقابة أطباء الجهاز التنفسي بالقطاع الخاص

برئاسة عبد الله التايب ..تأسيس نقابة أطباء الجهاز التنفسي…

2022-08-22 / 13:30
Photo of لتجنب “الاكتظاظ” و”ارتفاع الأسعار”.. مغاربة يختارون السفر بعد “الصيف”

لتجنب “الاكتظاظ” و”ارتفاع الأسعار”.. مغاربة يختارون السفر بعد “الصيف”

2022-08-22 / 12:29
Photo of نقابات نقل البضائع تدعو الحكومة الى تسقيف أسعار المحروقات

نقابات نقل البضائع تدعو الحكومة الى تسقيف أسعار المحروقات

2022-08-22 / 12:17
Photo of ظهرت في فيديو تعتدي على شرطي مرور.. أمن سلا يوقف سيدة

ظهرت في فيديو تعتدي على شرطي مرور.. أمن سلا…

2022-08-22 / 11:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق