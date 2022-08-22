منال الصديقي تكشف لهبة بريس تفاصيل وضعها الصحي

2022-08-22 / 14:33
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كشفت الفنانة المغربية منال الصديقي لجريدة هبة بريس الالكترونية عن تفاصيل وضعها الصحي، مؤكدة أن مرضها لا علاقة له بمرض السرطان.

و أوضحت أن شعورها بألم فضيع على مستوى الرِجل و عدم استطاعتها النوم هو من جعلها تتقاسم مع محبيها معاناتها و آلامها.

و أعربت ذات المتحدثة عن تفاجئها من كمية الحب التي تلقتها من متابعيها عبر مختلف صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي، موجهة لهم كل التقدير و الامتنان.

و يذكر أن منال الصديقي نشرت ليلة أمس تدوينة عبر خاصية ستوري بموقع انستقرام، جاء فيها:”وآآآه من الوجع مللي الألم كيحرمك من النعاس، اللي عندو صحتو وكينعس بدون عناء، ربي عطاع كنز، خصو غير يعرف قيمته”.

لتنشر بعدها :”فقت دابا ولقيت عدد هائل من التفاعل ديالكم والرسائل اللامحدود على السطوري اللي حطيت فالليل العميق..بصراحة،متوقعتش غادي يكون هدشي كلو و ماقدرتش نجاوب على كولشي حيت العدد “تبارك الله” كبيير..”.

و أضافت:”حسيييت بشي حاجة مزيبيونة بزاااف مللي حليت عويناتي ولقيت كل هد الأحباب كيسولوا فيا وكيدعيوا معايا.. والله، كنحس براسي ماشي بوحدي ،وأنتوما هما الملائكة اللي كيدعيوا ليا ويسولوا فيا ،شكراً بز||||||||||||ف الملائكة ديالي، أنا فخووورة بكم كجمهور نقي وفي ومحب”.

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تعليق واحد

  1. لايهمنا اخبار الفاسقات والفساق والله يمهل ولايهمل عسى أن تتوبوا وتبتعدوا عن الفسق الذي سماه الله بلهو الكلام

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