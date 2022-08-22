أكادير : توقيف أجرة مهندس معماري غادر التراب الوطني دون ترخيص من إدارته

2022-08-22 / 14:50
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت إدارة الوكالة الحضرية بأكادير، اجرة مهندس معماري يشتغل لديها، بسبب الغياب غير المبرر، وإحالة ملفه على لجنة التأديب.

وقالت مصادر الجريدة ، ان المهندس المعني أقدم على مغادرة التراب الوطني والغياب عن العمل لمدة تزيد عن شهرين دون حصوله على رخصة لذلك.

وكان المهندس المذكور قد أثار توقيف إلحاقه بجماعة ايت ملول كثيرا من الجدل، بعد أن تم توقيف أجرته وعدم تسوية وضعيته الإدارية رغم إنهاء إلحاقه بالجماعة بسبب التضارب في تاريخ انهاء الإلحاق وعدم استكمال ملفه الإداري لدى مصالح وزارة المالية لتحويل أداء اجرته الشهرية لميزانية الوكالة.

وكانت لجنة التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية قد أوصت في تقريرها،الذي كان وراء عزل رئيس جماعة ايت ملول ونائبيه، بعد الدعوى القضائية التي رفعها عامل عمالة انزكان ايت ملول ضده، بانهاء مهام المهندس المذكور بمصالح جماعة ايت ملول.

يذكر أن رئيس حماعة أيت ملول السابق قد عين المهندس المعني، الذي التحق بالجماعة في يناير من سنة 2019، رئيسا لقسم التعمير وهو ما اعتبرته لجنة التفتيش غير قانوني بسبب عدم لجوئه للمساطر الإدارية المعمول بها فيما يخص التعيين في مناصب المسؤولية.

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