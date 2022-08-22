برئاسة عبد الله التايب ..تأسيس نقابة أطباء الجهاز التنفسي بالقطاع الخاص

2022-08-22 / 13:30
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هبة بريس - خريبكة

انعقد بمدينة برشيد لقاء تاسيسي لنقابة اطلق عليها اسم ” النقابة الوطنية لأطباء الجهاز التنفسي بالقطاع الخاص بالمغرب ” وذلك بحضور أطباء هذا الاختصاص من مختلف مدن المملكة  

وقال مصدر هبة بريس إن هذا التاسيس يروم الدفاع عن فئة اطباء الجهاز التنفسي بالقطاع والوقوف امام الإكراهات التي قد تواجه اطباء القطاع بفعل التنزيل المستقبلي لمشروع ” طبيب الاسرة ” والذي يفترض ان يخلق مشاكل عديدة في التنزيل ومابعد التنزيل

وحول هذا التأسيس قال الطبيب عبد الرقيب مربوحا ” في تصريح لهبة بريس ان الواقع المستقبلي للمهنة يفرض التعبئة للمخاطر التي يشكلها ما سمي ” طبيب العائلة ” للعديد من التخصصات الطبية بما في ذلك أمراض الرئة ”

واشار ايضا انه سيكون” من الضروري مخاطبة الرأي العام من خلال اطار مهيكل للتحسيس بالمخاطر والتي يأتي على رأسها التأخير في التشخيص وبالتالي في علاج الأمراض الخطيرة والمزمنة مثل سرطان الرئتين ، اعتلال الشعب الهوائية المزمن ، السل ، الربو ، أمراض الرئة الخلالية والتليف الرئوي وجميع الأمراض المزمنة الأخرى للتشخيص في كثير من الأحيان صعبة..”

واوضح ان المرور عن ” طبيب العائلة ” سيزيد من التكاليف الصحية للمرضى ومؤسسات التأمين الصحي ، من خلال تكلفة الاستشارات والفحوصات الإشعاعية والتحليلات والعلاجات البيولوجية التي غالبًا ما تكون غير ضرورية أو التي يتم تجاوزها عند وصول المريض أخيرًا إلى الطبيب المختص

وكشف أن مشروع ” طبيب العائلة ” هو هجوم خطير على المبدأ الأساسي لاحترام الاختيار الحر للطبيب ”

يذكر أن تأسيس النقابة اعلاه اسفر عن مكتب نقابي يتكون من :

الرئيس: عبدالله التائب – برشيد
نائب الرئيس عبد الحق اليزيدي علوي- الدار البيضاء
الكاتب العام: الدكتور عبد الرقيب مربوحة -خريبكة
أمينة المال: سارة زيدان- برشيد
الاعضاء المستشارون الدكاترة :
محمد ستولي -مكناس
مصطفى الشيباني -وجدة
نور الدين بن صالح- سلا
مصطفى طويليع- تطوان

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