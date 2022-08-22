روسيا تتهم أوكرانيا بقتل ابنة المفكر الكسندر دوجين

هبة بريس - وكالات

وجهت روسيا اليوم الإثنين، اتهاما مباشرا لأوكرانيا بالمسؤولية عن مقتل ابنة مفكر شهير مقرّب من الكرملين.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن جهاز العمليات الخاصة الأوكراني وراء حادث انفجار سيارة ابنة الفيلسوف ألكسندر دوجين.

وأوضح أن منفذة عملية اغتيال داريا دوجين غادرت (البلاد) عبر مقاطعة بسكوف إلى إستونيا.

مؤكدة أن منفذة عملية اغتيال داريا امرأة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك.

قُتلت ابنة حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرب موسكو بانفجار سيارة كانت تستقلها، وسط ترجيحات بأن والدها كان المستهدف من الهجوم.

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