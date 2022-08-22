بني ملال.. الأمن يحقق في وفاة شاب أضرم النار في جسده
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 22 غشت الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام شخص يبلغ من العمر 22 سنة، على إضرام النار عمدا في جسده مما تسبب في وفاته.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى استعمال المعني بالأمر لمادة سريعة الاشتعال لافتعال حروق عمدية بالقرب من مقر ديمومة الشرطة، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث والتحريات على تحديدها.
وقد تم نقل الشخص المصاب للمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية، غير أنه وافته المنية بسبب مضاعفات الحروق، بينما تعكف حاليا الأبحاث والتحريات على تحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، التي يحتمل أن تكون لها علاقة ببلاغ حول شكاية بالعنف سجلها المعني في مواجهة ثلاثة أشخاص وهي الآن في طور البحث التمهيدي.
16 تعليقات
تحية وتقدير لكل أبطال الأمن الوطني المغربي الذي يضحي بحياته من أجل سلامة المواطنين..
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية في حق هذآ الشاب الذي ذهب ضحية المجتمع يجب مععاقبتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم..
يجب محاكمتم باقصى عوقبة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
يجب اعتقالهم فوراً باقصى عوقبة ممكنة من أجل حماية وسلامة المواطنين وخلق الأمان والاستقرار في المنطقة..
نطالب باقصى عوقبة ممكنة حتى لا تعم الفوضى في البلاد ولا سيما في المدن الصغرى …
كل شكر وتقدير واجلال وافتخار بالامن الوطني المغربي الذي يسهر على حماية المواطنين من هؤلاء الإرهابيين الذين يريدون زعزعة الاستقرار في البلاد…
إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والصبر والسلوان لاهله..
الفضية كلها في يد الأمن الوطني يجب على السلطات القضائية ان لا تتراحم معهم وتحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة..
لو كنت قاضيا لحكمت عليهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
الشرطة مهمتها الأساسية ان تحمي البلاد من هؤلاء الإرهابيين المفسدين الذين يقومون بعمليات اجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم ..
هناك فاعل وراء ذالك لهذا قام الشاب باضرام النار في جسده والله أعلم!!!
اعتقد ان هناك مؤامرة تستهدف هذا الشاب بالقيام اضرارم النار في جسده ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما هناك دافع قوي جدا من أجل اضرام النار في جسده والله أعلم…
لا يوجد أي شخص يصل به الأمر إلى اضرام النار في جسده إلا إذا كان مختل عقليا…
ربما يكون قد تعرض إلى ابتزاز من طرف الشرطة وهذا ما أدى به إلى اضرام النار في جسده..
اعتقد الحكرة والظلم في حقه مما جعله يختار موته بهذه الطريقة البشعة والحادثة المؤلمة التي تسببت في وفاته لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.