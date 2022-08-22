بني ملال.. الأمن يحقق في وفاة شاب أضرم النار في جسده

هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 22 غشت الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام شخص يبلغ من العمر 22 سنة، على إضرام النار عمدا في جسده مما تسبب في وفاته.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى استعمال المعني بالأمر لمادة سريعة الاشتعال لافتعال حروق عمدية بالقرب من مقر ديمومة الشرطة، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث والتحريات على تحديدها.

وقد تم نقل الشخص المصاب للمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية، غير أنه وافته المنية بسبب مضاعفات الحروق، بينما تعكف حاليا الأبحاث والتحريات على تحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، التي يحتمل أن تكون لها علاقة ببلاغ حول شكاية بالعنف سجلها المعني في مواجهة ثلاثة أشخاص وهي الآن في طور البحث التمهيدي.

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