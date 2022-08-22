زوجة تشعل النار في زوجها بسبب كثرة استخدامه للهاتف
الصورة تعبيرية

بني ملال.. الأمن يحقق في وفاة شاب أضرم النار في جسده

2022-08-22 / 13:13
0
هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 22 غشت الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام شخص يبلغ من العمر 22 سنة، على إضرام النار عمدا في جسده مما تسبب في وفاته.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى استعمال المعني بالأمر لمادة سريعة الاشتعال لافتعال حروق عمدية بالقرب من مقر ديمومة الشرطة، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث والتحريات على تحديدها.

وقد تم نقل الشخص المصاب للمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية، غير أنه وافته المنية بسبب مضاعفات الحروق، بينما تعكف حاليا الأبحاث والتحريات على تحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، التي يحتمل أن تكون لها علاقة ببلاغ حول شكاية بالعنف سجلها المعني في مواجهة ثلاثة أشخاص وهي الآن في طور البحث التمهيدي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش.. استنفار أمني بعد وفاة شاب في ظروف غامضة

مراكش.. استنفار أمني بعد وفاة شاب في ظروف غامضة

2022-08-22 / 09:17
Photo of حريق هائل يلتهم مساحة شاسعة من غابة جبل “اغيل” باقليم تاونات

حريق هائل يلتهم مساحة شاسعة من غابة جبل “اغيل”…

2022-08-21 / 20:35
Photo of عشريني ينهي حياته بطريقة مأساوية بشفشاون

عشريني ينهي حياته بطريقة مأساوية بشفشاون

2022-08-21 / 19:38
Photo of مصرع مهندستين معماريتين في حادثة سير ضواحي الرشيدية

مصرع مهندستين معماريتين في حادثة سير ضواحي الرشيدية

2022-08-21 / 15:05
Photo of الرصاص يلعلع بآزرو لتوقيف شخصين عرضا عناصر أمن للخطر

الرصاص يلعلع بآزرو لتوقيف شخصين عرضا عناصر أمن للخطر

2022-08-21 / 11:53
Photo of قتيل وجرحى جراء حادث مميت ضواحي كلميم..

قتيل وجرحى جراء حادث مميت ضواحي كلميم..

2022-08-20 / 20:01
Photo of مأساة بالمحمدية.. شاحنة تدهس شابين داخل سيارتهما

مأساة بالمحمدية.. شاحنة تدهس شابين داخل سيارتهما

2022-08-20 / 16:13
Photo of أمن أكادير يكشف حقيقة قتل سيدة بمتنزه للمشي

أمن أكادير يكشف حقيقة قتل سيدة بمتنزه للمشي

2022-08-20 / 11:38
Photo of تارودانت : إستمرار فاجعة ريان ..سقوط طفلة في بئر مهجور

تارودانت : إستمرار فاجعة ريان ..سقوط طفلة في بئر…

2022-08-19 / 20:18
Photo of الناظور.. إيقاف 6 أشخاص وحجز حوالي 3 أطنان من مخدر الشيرا

الناظور.. إيقاف 6 أشخاص وحجز حوالي 3 أطنان من…

2022-08-19 / 17:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق